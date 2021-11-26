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Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı

26.11.2021 19:09
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,35 değer kaybederek günü 1.776,41 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,35 değer kaybederek günü 1.776,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi yüzde 2,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 8,71 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen uçuş yasaklarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını, bu durumun da pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

Kovid-19'a ilişkin endişelerin yanı sıra yüksek seyreden enflasyon ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını öngörülenden daha önce sonlandırarak gelecek yıl 2-3 kez faiz artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle Avrupa ve Asya borsalarında yüzde 3'ü aşan düşüşler görüldüğünü aktaran analistler, haftaya yurt içinde büyüme, enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekonomik güven endeksinin takip edileceğini, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini dile getirdi.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senato Bankacılık Komitesinde yapacağı sunum ve Fed'in açıklayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri, Avro Bölgesinde ÜFE ve perakende satışların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Güney Afrika, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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