Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

27.05.2022 18:32
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybıyla 2.438,84 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybıyla 2.438,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile spor en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile iletişim oldu.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin gündemin odağında bulunduğunu dile getirerek, haftaya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini aktardı.

Haftaya veri gündeminde yurt için büyüme, enflasyon, dış ticaret dengesi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 ve 2.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 1. çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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