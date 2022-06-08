Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

08.06.2022 18:28
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,07 değer kaybıyla 2.540,36 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,07 değer kaybıyla 2.540,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi yüzde 4,40 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,23 ile madencilik oldu.

Gün içinde 2.684,77 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 2.540 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını dile getiren analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerinde, Brent petrolün varil fiyatının da 120 doların üzerinde seyrettiğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.690 puanın direnç, 2.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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