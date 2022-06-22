Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 2.574,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,64 ile metal, ana sanayi oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, Powell'ın yarın Senato'da sunumuna devam edeceği para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek, 2.600 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.