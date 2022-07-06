Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

06.07.2022 18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazancıyla 2.408,15 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazancıyla 2.408,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,40 ile madencilik oldu.

Analistler, artan resesyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan Banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 ve 2.350 seviyelerinin destek, 2.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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