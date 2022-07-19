Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

19.07.2022 18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 2.501,96 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 2.501,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,31 ile inşaat, tek kaybettiren ise yüzde 0,38 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif seyrettiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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