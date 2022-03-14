Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa günü yükselişle tamamladı

14.03.2022 18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 2.088,48 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 2.088,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 3,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,78 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı Son dakika haberleri: Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da! Gündemde kritik konular yer aldı
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
18:36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına verdiği pozdaki ayrıntı dikkat çekti
18:32 Yönetim gitmesini isterken o kalmak istediği iletti! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo karmaşası devem ediyor
18:15 Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı
18:12 İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 18:58:02. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement