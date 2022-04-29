Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

29.04.2022 18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.430,55 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.430,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatillerinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü tekrar işleme açılacak.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, açıklanan şirket bilançolarının etkilerinin de takip edildiğini ifade etti.

Dün yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyrinin de piyasaların yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, haftaya Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor.

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Ramazan Bayramı, Borsa İstanbul, Enflasyon, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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