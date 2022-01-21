Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 2.011,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,59 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,86 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel ölçekte risk algısını yükselttiğini ve pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu, bölgedeki askeri hareketliliğin de yakından takip edildiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hedeflerinin Ukrayna'daki gerilimi düşürmek olduğunu belirterek, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir." dedi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Tüketici Güven Endeksi, ocakta yüzde 6,2 yükselerek 73,2'ye çıkarken, İngiltere'de perakende satışlar aylık yüzde 3,7 ve yılık yüzde 0,9 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı "Global Ekonomik Görünüm Raporu" ABD'de büyüme, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.