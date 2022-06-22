Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

22.06.2022 13:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 2.572,30 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 2.572,30 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,56 puan değer kaybederek 2.572,30'a indi. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,72 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Powell'ın bugün ve yarın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da gündemin odağında bulunduğunu, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek, 2.600 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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