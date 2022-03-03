Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.03.2022 13:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 2.022,66 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 2.022,66 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,57 puan değer kazanarak 2.022,66'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,17 ile madencilik oldu.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından küresel pay piyasalarında yükselişler görülse de genel olarak dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Jerome Powell, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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