Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 600 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 637 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 azalışla 2 milyon 600 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 642 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 390 milyon 666 bin 975,68 lira, işlem miktarı ise 535,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 583 milyon 57 bin 969,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Odea Bank, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.642.000,00 2.470,00 En Düşük 2.600.000,00 2.420,00 En Yüksek 2.637.000,00 2.460,00 Kapanış 2.600.000,00 2.420,00 Ağırlıklı Ortalama 2.624.428,57 2.440,31 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.390.666.975,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 535,31 Toplam İşlem Adedi 30

Kaynak: AA