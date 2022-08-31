Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika
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Borsa güne yükselişle başladı

31.08.2022 10:02
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 3.182,13 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 3.182,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,17 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 3.182,13 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92'yle gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,29'la finansal kiralama, faktoring oldu.

Yurt içi piyasalarda dün 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, BIST 100 endeksi pazartesi günü küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,60 artarak 3.164,96 puan ile kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7,3 artmasını bekliyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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