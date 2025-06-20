Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

20.06.2025 13:26
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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 9.218,83 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 değer kazanarak 9.218,83 puana çıktı.

Dün 9.102,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 93,42 puan artışla 9.195,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,81 puan ve yüzde 1,28 değer kazanarak 9.218,83 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.186,28, en yüksek 9.259,15 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,8, mali endeks yüzde 1,6, teknoloji endeksi yüzde 0,9 ve hizmetler endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken 13'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası oldu

Altının ons fiyatı 3 bin 356 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 145,3 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,6830 liradan, avro 45,7940 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 356 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 2,2 azalışla 75,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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