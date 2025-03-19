Borsa İstanbul'da Devre Kesici

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 6'yı aşınca devre kesti ve işlemler durduruldu.
Borsa İstanbul açılışta yüzde 6,87 düştü, devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Saat 09: 55: 19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi. - İSTANBUL
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