Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Düşüş

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 kayıpla 9.078,43 puandan kapandı. Altın fiyatları yükseldi.

30.04.2025 19:25
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,41 puan azalarak 9.078,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,45 puan artışla 9.225,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.058,16 puanı, en yüksek 9.250,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 değer kaybıyla 9.078,43 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 164,77 puan ve yüzde 1,64 kayıpla 9.900,06 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 300 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 300 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 4 milyon 200 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,3415, satışta 38,4952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3403, satışta 38,4940 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,9 azalışla 61,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş - Son Dakika

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