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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Hafta Kazandırdı

Borsa İstanbul\'da Hafta Kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 11.113,26 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,60 artışla 9.130,40 puan, Sanayi Endeksi 1,65 kazançla 14.516,60 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 değer kazancıyla 14.360,72 puan oldu. VakıfBank en çok prim yapan hisse olarak öne çıktı.

27.04.2024 11:04
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,29 değer kazanarak 9.915,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.645,02, en yüksek 9.956,11 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 11.113,26 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,60 artışla 9.130,40 puan, Sanayi Endeksi 1,65 kazançla 14.516,60 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,27 değer kazancıyla 14.360,72 puan oldu.

VakıfBank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,49 ile VakıfBank oldu. VakıfBank'ı, yüzde 12,40 ile Zorlu Enerji AŞ, yüzde 11,61 ile TAB Gıda izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,45 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 8,16 ile Bera Holding ve 6,06 ile Doğuş Otomotiv şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 520 milyar 289 milyon lirayla Koç Holding, 437 milyar 460 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 389 milyar 159 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,64 kayıpla 2.436 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,14 düşüşle 16 bin 634 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,43 azalışla 32,4470 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,35 düşüşle 34,7330 lira oldu.

Geçen hafta 40,7170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,01 azalarak 40,7120 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,86 düşüşle 35,4820 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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