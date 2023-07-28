Ne altın ne de dolar! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - Son Dakika
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Ne altın ne de dolar! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu

29.07.2023 12:17

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,67, dolar/TL yüzde 0,07 değerlenirken, euro/TL yüzde 0,62 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 0,12 değer kaybı yaşadı.

Bu hafta borsa yüzde 5'ten fazla kazandırırken, döviz ve altına yatırım yapanlar istediğini kazancı sağlayamadı.

BIST 100 ENDEKSİ 7 BİN PUANI AŞTI

BIST 100 endeksi, en düşük 6.538,29 ve en yüksek 7.096,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,67 artarak 7.067,28 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.790 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,12 değer kaybıyla 1.698 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 11 bin 259 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.790 liraya indi.

DÖVİZ YATIRIMCISI İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kazancıyla 26,9540 liraya çıkarken, euro yüzde 0,62 kayıpla 29,7540 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,00 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ne altın ne de dolar! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne altın ne de dolar! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu - Son Dakika
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