 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,36, dolar/TL yüzde 0,63, avro/TL yüzde 1,11, altının gram satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 1,36 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.

24.11.2023 - 18:41,  Güncelleme: 18:45
Abone Ol

Bu hafta parasını altın, döviz ve borsaya yatıran servetine servet kattı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.851,34 ve en yüksek 8.062,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.

ÇEYREK 3.057 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 artışla 1.858 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3.012 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.057 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,63 değer kazancıyla 28,8800 liraya, euro da yüzde 1,11 kazançla 31,5290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Faruk Çelik'ten çok konuşulacak çıkış: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım
09:35 "Hayatımın en güzel anlarından biriydi" diyen Rıza Çalımbay, Ali Şen ile olan anısını anlattı
09:11 Hadise'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil'e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi
08:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira zammından dert yanan vatandaşla diyaloğunu anlattı
08:44 Usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü, Kirli Sepeti dizisine dahil oldu
08:24 Yasa dışı bahisçilere düzenlenen operasyonda aralarında 2 futbolcunun bulunduğu 52 kişi yakalandı
08:13 Meteoroloji'den 64 ilimize sarı ve turuncu kodlu uyarı
07:56 Trafik kazası geçiren Mario Balotelli ilk kez konuştu: Modası geçmiş zannediyordum
07:55 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden bebek müjdesi
01:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 10:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement