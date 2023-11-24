Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Kendisine dert yanan vatandaşın kira zammını duyunca çok kızdı

Bu hafta parasını altın, döviz ve borsaya yatıran servetine servet kattı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.851,34 ve en yüksek 8.062,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.

ÇEYREK 3.057 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 artışla 1.858 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3.012 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.057 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,63 değer kazancıyla 28,8800 liraya, euro da yüzde 1,11 kazançla 31,5290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.