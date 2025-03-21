Borsa İstanbul'da İşlemler Yeniden Başladı

Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 5'i aşınca devre kesici uygulaması ile işlemler durdurulmuştu. Saat 10.52 itibari ile durdurulan işlemler yeniden başladı.

Borsa İstanbul'da, saat 10: 52 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiş ve Borsada Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştu. Saat 11.22'de işlemler yeniden başladı. - İSTANBUL