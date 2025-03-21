Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul\'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı. Düşüş nedeniyle gün içerisinde iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

21.03.2025 19:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 7,81 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, günü 9.044,64 puandan tamamladı.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 7,81 DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'daki düşüş devam ediyor. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 766,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,47, holding endeksi ise yüzde 7,17 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

İKİKEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşında atacağı yeni adımlara ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, İngiltere'de büyüme, enflasyon, perakende satışlar, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Apple User:
    Bunun hesabı Recep Tayyip Erdoğandan sorulacak Bu ülkeyi satmanın bedeli ağırdır Ey diktatör 793 82 Yanıtla
    Alper Elma:
    hickimse birşey yapamaz sen korkma.o bir lider 5 12
  • 7zj852gywf:
    ver yetkiyi gör etkiyi ülkenin geldiği duruma bak 515 37 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    İç savaş çıktı normal. 300 48 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    "Ben ekonomistim"in eseridir.Bu eser... 288 28 Yanıtla
    Alper Elma:
    çatlaa 3 8
  • Aykut Kalkan:
    reis ekonomist ya rahat olunn ?? 163 37 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    BÎR ZALÎM DÎKTATÖR ÜN SARAY SALTANATI UĞRUNA ÜLKEMIZ YOK OLUYOR VE BU OLANLAR SARAYIN LAĞIM YALAYICILARI TARAFINDAN ALKIŞLANIYOR 95 22 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    3 gündür tüm hisseler taban oluyor, böyle olağanüstü olaylar da neden Hükümet Borsa İstanbul'u kapatmıyor? Milyonlarca iflas eden insanların vebalini kim verecek? 91 6 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    beter olsun 63 16 Yanıtla
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