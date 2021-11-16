Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 960 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 77.094.927.000 8,56 Koç Holding 71.715.196.854 1,30 Enka İnşaat 71.344.000.000 1,18 Ereğli Demir Çelik 70.000.000.000 1,34 Garanti Bankası 51.870.000.000 0,73 İskenderun Demir Çelik 47.096.000.000 1,63 ASELSAN 41.222.400.000 2,00 Bim Mağazalar 41.107.440.000 6,12 Turkcell 39.138.000.000 1,79 Tüpraş 38.339.179.520 2,83 Akbank 37.804.000.000 0,54 SASA Polyester 37.049.600.000 9,18 İş Bankası (C) 31.814.787.900 0,43 Tofaş Oto Fabrikası 31.300.000.000 6,26 Türk Telekom 31.220.000.000 2,04 Şişe Cam 30.632.140.562 1,13 Yapı ve Kredi Bankası 29.226.797.443 0,52 Sabancı Holding 29.116.564.095 0,65 Arçelik 26.231.768.918 1,77 Türk Hava Yolları 24.508.800.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan

Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı

FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı

Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı

Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı

Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir