Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 949 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 78.112.566.000 8,68 Enka İnşaat 71.344.000.000 1,18 Koç Holding 71.157.299.283 1,29 Ereğli Demir Çelik 70.490.000.000 1,35 Garanti Bankası 49.980.000.000 0,71 İskenderun Demir Çelik 46.719.000.000 1,62 ASELSAN 41.290.800.000 2,00 BİMMağazalar 39.741.240.000 5,92 Tüpraş 39.616.317.440 2,93 Turkcell 38.808.000.000 1,77 SASA Polyester 37.385.600.000 9,26 Akbank 36.972.000.000 0,53 Türk Telekom 32.095.000.000 2,10 Şişe Cam 31.918.690.465 1,18 Tofaş Oto Fabrikası 31.675.000.000 6,33 İş Bankası (C) 31.139.792.400 0,42 Yapı ve Kredi Bankası 28.466.562.827 0,51 Sabancı Holding 28.402.422.720 0,63 Arçelik 26.812.895.174 1,81 Türk Hava Yolları 24.826.200.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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