Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 976 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 79.130.205.000 8,79 Ereğli Demir Çelik 73.570.000.000 1,41 Enka İnşaat 73.416.000.000 1,21 Koç Holding 71.106.581.322 1,29 Garanti Bankası 51.408.000.000 0,73 İskenderun Demir Çelik 48.488.000.000 1,68 ASELSAN 42.499.200.000 2,06 BİM Mağazalar 40.652.040.000 6,05 Tüpraş 39.516.149.760 2,92 Turkcell 39.402.000.000 1,80 SASA Polyester 37.833.600.000 9,37 Akbank 37.700.000.000 0,54 Şişe Cam 34.032.308.164 1,26 İş Bankası (C) 32.444.783.700 0,43 Türk Telekom 32.165.000.000 2,11 Tofaş Oto Fabrikası 31.975.000.000 6,39 Yapı ve Kredi Bankası 30.409.384.622 0,55 Sabancı Holding 28.422.826.759 0,63 Arçelik 27.691.341.841 1,87 Türk Hava Yolları 24.840.000.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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