Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 77.937.111.000 8,66 Ereğli Demir Çelik 75.390.000.000 1,45 Enka İnşaat 72.800.000.000 1,20 Koç Holding 70.650.119.673 1,28 Garanti BBVA 51.450.000.000 0,73 İskenderun Demir Çelik 49.938.000.000 1,73 ASELSAN 42.864.000.000 2,08 BİM Mağazalar 40.621.680.000 6,05 Tüpraş 39.916.820.480 2,95 Turkcell 39.578.000.000 1,81 SASA Polyester 37.968.000.000 9,41 Akbank 37.700.000.000 0,54 Şişe Cam 34.185.468.867 1,27 İş Bankası (C) 32.354.784.300 0,43 Tofaş Oto Fabrikası 31.975.000.000 6,39 Türk Telekom 31.885.000.000 2,09 Yapı Kredi 29.987.032.058 0,54 Sabancı Holding 28.586.059.073 0,64 Arçelik 27.812.972.918 1,88 Türk Hava Yolları 24.288.000.000 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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