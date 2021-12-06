Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 306 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 91.000.000.000 1,50 Ford Otosan 89.166.231.000 9,90 Ereğli Demir Çelik 82.810.000.000 1,59 Koç Holding 79.221.455.082 1,43 İskenderun Demir Çelik 68.788.000.000 2,38 ASELSAN 51.391.200.000 2,49 SASA Polyester 50.982.400.000 12,63 Garanti Bankası 49.728.000.000 0,70 Turkcell 44.792.000.000 2,04 Tofaş Oto Fabrikası 44.500.000.000 8,90 BİM Mağazalar 44.325.600.000 6,60 Şişe Cam 40.863.275.509 1,51 Tüpraş 39.315.814.400 2,90 Akbank 37.388.000.000 0,53 Türk Telekom 36.155.000.000 2,37 İş Bankası (C) 32.849.781.000 0,44 Arçelik 32.164.662.558 2,17 Yapı ve Kredi Bankası 29.987.032.058 0,54 Gübre Fabrikaları 28.406.700.000 15,53 Sabancı Holding 28.382.018.680 0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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