Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 369 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|93.016.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|90.394.416.000
|10,04
|Ereğli Demir Çelik
|88.620.000.000
|1,70
|Koç Holding
|84.698.994.870
|1,53
|İskenderun Demir Çelik
|67.570.000.000
|2,34
|ASELSAN
|54.492.000.000
|2,64
|SASA Polyester
|52.505.600.000
|13,01
|Garanti Bankası
|50.316.000.000
|0,71
|BİM Mağazalar
|46.238.280.000
|6,88
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.700.000.000
|9,14
|Şişe Cam
|45.611.257.296
|1,69
|Turkcell
|45.320.000.000
|2,07
|Tüpraş
|40.993.623.040
|3,03
|Akbank
|38.532.000.000
|0,55
|Türk Telekom
|37.695.000.000
|2,47
|İş Bankası (C)
|34.469.770.200
|0,46
|Arçelik
|33.232.313.122
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.662.796.161
|0,55
|Sabancı Holding
|29.463.432.764
|0,66
|Gübre Fabrikaları
|28.740.700.000
|15,71
Kaynak: AA
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