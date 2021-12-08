Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 369 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 93.016.000.000 1,54 Ford Otosan 90.394.416.000 10,04 Ereğli Demir Çelik 88.620.000.000 1,70 Koç Holding 84.698.994.870 1,53 İskenderun Demir Çelik 67.570.000.000 2,34 ASELSAN 54.492.000.000 2,64 SASA Polyester 52.505.600.000 13,01 Garanti Bankası 50.316.000.000 0,71 BİM Mağazalar 46.238.280.000 6,88 Tofaş Oto Fabrikası 45.700.000.000 9,14 Şişe Cam 45.611.257.296 1,69 Turkcell 45.320.000.000 2,07 Tüpraş 40.993.623.040 3,03 Akbank 38.532.000.000 0,55 Türk Telekom 37.695.000.000 2,47 İş Bankası (C) 34.469.770.200 0,46 Arçelik 33.232.313.122 2,24 Yapı ve Kredi Bankası 30.662.796.161 0,55 Sabancı Holding 29.463.432.764 0,66 Gübre Fabrikaları 28.740.700.000 15,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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