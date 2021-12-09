Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 391 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 93.660.000.000 1,80 Ford Otosan 93.412.242.000 10,37 Enka İnşaat 91.784.000.000 1,52 Koç Holding 85.206.174.480 1,54 İskenderun Demir Çelik 69.484.000.000 2,41 ASELSAN 56.407.200.000 2,74 SASA Polyester 54.588.800.000 13,53 Garanti Bankası 50.484.000.000 0,71 Şişe Cam 48.674.471.353 1,80 Tofaş Oto Fabrikası 46.475.000.000 9,29 BİM Mağazalar 45.873.960.000 6,83 Turkcell 45.408.000.000 2,07 Tüpraş 41.043.706.880 3,03 Akbank 39.208.000.000 0,56 Türk Telekom 38.395.000.000 2,51 İş Bankası (C) 36.134.759.100 0,48 Arçelik 34.022.915.122 2,30 Yapı ve Kredi Bankası 31.085.148.725 0,56 Sabancı Holding 30.014.341.825 0,67 Türk Hava Yolları 28.786.800.000 0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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