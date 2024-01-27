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Borsa ve dolar kazandı, altın düştü - Son Dakika
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Borsa ve dolar kazandı, altın düştü

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,37 kazançla 8.346,28 puandan tamamladı. Kocaer Çelik en çok prim yapan hisse olurken, Türkiye İş Bankası (C) en çok değer kaybeden hisse oldu. Altın fiyatları düşerken, dolar ve euro yükseldi.

Borsa ve dolar kazandı, altın düştü
27.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:08
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 kazançla 8.346,28 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.347,58 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,37 kazançla 7.966,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,72 artışla 11.103,04 puan, Mali Endeksi yüzde 2,71 yükselişle 8.956,19 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,46 artışla 12.592,02 puan oldu.

Kocaer Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,01 ile Kocaer Çelik oldu. Kocaer Çelik'i yüzde 14,59 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 14,36 ile Ahlatcı Doğalgaz izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,17 ile Türkiye İş Bankası (C), yüzde 1,75 ile Ege Endüstri ve 1,71 ile Akbank olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 405 milyar 743 milyon lirayla Koç Holding, 358 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 302 milyar 133 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın düşerken, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kayıpla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 13.220 liraya geriledi.

Doların fiyatı yüzde 0,39 artışla 30,3100 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,33 yükselişle 32,9860 lira oldu.

Geçen hafta 38,3110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 artarak 38,6820 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 kazançla 35,2400 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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