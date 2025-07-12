Borsa ve Dolar Yükselişte

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,80 değer kazanarak 10.358,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.957,84 ve en yüksek 10.441,05 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,42 artışla 13.524,33 puan, sanayi endeksi yüzde 0,93 yükselişle 13.011,04 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,45 artışla 21.569,78 puan olurken, hizmetler endeksi yüzde 1,07 azalışla 10.153,30 puan oldu.

Margün Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,79 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 14,30'la Europower Enerji, yüzde 12,50'yle Ral Yatırım Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,86 ile Türk Telekom, yüzde 6,62 ile Turkcell ve yüzde 6,34 ile Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 702 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 597 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 419 milyar 945 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın, dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,47 artışla 4 bin 329,63 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,76 değer kazancıyla 29 bin 260,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,86 yükselişle 40,1770 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,14 artışla 47,0590 lira oldu.

Geçen hafta 54,4300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,23 kayıpla 54,3030 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,56 artışla 50,5606 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)