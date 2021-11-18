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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

18.11.2021 18:43
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik1,551,58-1,90Halk GMYO2,672,72-1,84Ege Endüstri1.480,401.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,551,58-1,90
Halk GMYO2,672,72-1,84
Ege Endüstri1.480,401.505,00-1,63
Global Yatırım Holding2,082,11-1,42
Mavi Giyim76,7577,85-1,41
Emlak Konut GMYO2,152,18-1,38
Yataş12,9013,06-1,23
Kervan Gıda12,0412,18-1,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,196,26-1,12
QUA Granite Hayal Yapı11,1311,25-1,07
Çan2 Termik11,6611,78-1,02
Torunlar GMYO3,893,93-1,02
Selçuk Ecza Deposu9,9110,01-1,00
Biotrend Çevre ve Enerji21,1421,32-0,84
Alarko Holding10,9811,07-0,81
Esenboğa Elektrik27,5827,80-0,79
İş Finansal Kiralama3,263,28-0,61
Zorlu Enerji1,661,67-0,60
Çimsa28,9229,06-0,48
Aydem Enerji6,496,52-0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Enerji, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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