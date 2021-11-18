Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,55 1,58 -1,90 Halk GMYO 2,67 2,72 -1,84 Ege Endüstri 1.480,40 1.505,00 -1,63 Global Yatırım Holding 2,08 2,11 -1,42 Mavi Giyim 76,75 77,85 -1,41 Emlak Konut GMYO 2,15 2,18 -1,38 Yataş 12,90 13,06 -1,23 Kervan Gıda 12,04 12,18 -1,15 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,19 6,26 -1,12 QUA Granite Hayal Yapı 11,13 11,25 -1,07 Çan2 Termik 11,66 11,78 -1,02 Torunlar GMYO 3,89 3,93 -1,02 Selçuk Ecza Deposu 9,91 10,01 -1,00 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 21,32 -0,84 Alarko Holding 10,98 11,07 -0,81 Esenboğa Elektrik 27,58 27,80 -0,79 İş Finansal Kiralama 3,26 3,28 -0,61 Zorlu Enerji 1,66 1,67 -0,60 Çimsa 28,92 29,06 -0,48 Aydem Enerji 6,49 6,52 -0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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