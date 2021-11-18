Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,58
|-1,90
|Halk GMYO
|2,67
|2,72
|-1,84
|Ege Endüstri
|1.480,40
|1.505,00
|-1,63
|Global Yatırım Holding
|2,08
|2,11
|-1,42
|Mavi Giyim
|76,75
|77,85
|-1,41
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|2,18
|-1,38
|Yataş
|12,90
|13,06
|-1,23
|Kervan Gıda
|12,04
|12,18
|-1,15
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,19
|6,26
|-1,12
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,13
|11,25
|-1,07
|Çan2 Termik
|11,66
|11,78
|-1,02
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,93
|-1,02
|Selçuk Ecza Deposu
|9,91
|10,01
|-1,00
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|21,32
|-0,84
|Alarko Holding
|10,98
|11,07
|-0,81
|Esenboğa Elektrik
|27,58
|27,80
|-0,79
|İş Finansal Kiralama
|3,26
|3,28
|-0,61
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,67
|-0,60
|Çimsa
|28,92
|29,06
|-0,48
|Aydem Enerji
|6,49
|6,52
|-0,46
Kaynak: AA
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