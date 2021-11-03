Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 135,00 122,80 9,93 Albaraka Türk 1,92 1,75 9,71 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,50 1,37 9,49 Türk Telekom 8,15 7,72 5,57 Gözde Girişim 7,12 6,78 5,01 Şekerbank 1,09 1,04 4,81 Ford Otosan 202,00 193,10 4,61 Zorlu Enerji 1,77 1,71 3,51 Koç Holding 24,34 23,54 3,40 Coca Cola İçecek 90,50 87,85 3,02 Anadolu Grubu Holding 28,06 27,26 2,93 Sabancı Holding 11,59 11,26 2,93 Pegasus 83,85 81,60 2,76 İş GMYO 2,04 1,99 2,51 İş Bankası (C) 5,96 5,82 2,41 Kerevitaş Gıda 4,34 4,24 2,36 TAV Havalimanları 27,20 26,60 2,26 Garanti Bankası 10,38 10,16 2,17 ARD Bilişim Teknolojileri 50,10 49,04 2,16 Akbank 6,20 6,07 2,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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