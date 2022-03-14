Son Dakika Albaraka Haberleri

- 11:14 Albaraka Türk'ten Eflatun Kredi Kartına yönelik çekiliş kampanyası
Albaraka Türk, kadın müşterilerine özel sunduğu Eflatun Kart için düzenlediği çekiliş kampanyasını duyurdu.
- 14.03.2022 14 Mar 16:32 Altının kilogramı 923 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 923 bin liraya geriledi.
- 09.03.2022 09 Mar 09:34 Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942.5 milyon TL'ye ulaştı
Albaraka Türk'ün 2021 yılı net konsolide grup kar rakamı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 203 oranında artarak 942.5 Milyon TL olarak açıklandı.
- 08.03.2022 08 Mar 23:13 Albaraka Türk'ün 2021 net konsolide grup dönem karı 942,5 milyon liraya ulaştı
Albaraka Türk'ün 2021 yılı net konsolide grup kar rakamı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 203 oranında artarak 942,5 milyon lira oldu.
- 04.03.2022 04 Mar 00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Atama kararına göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden affını istedi. Pakdemirli'den boşalan koltuğa Vahit Kirişçi atandı.
- 02.03.2022 02 Mar 09:36 Altın tasarruf sistemi devrede... Kuyumcular yastık altı altınları teslim alıyor
Altın tasarruf sistemi devrede.
- 01.03.2022 01 Mar 17:08 Altın Tasarruf Sistemi'nde kuyumcular altın kabulüne devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" ile vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak.
- 01.03.2022 01 Mar 12:29 Altın Tasarruf Sistemi uygulamaya geçti
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması maksadıyla başlatılan Altın Tasarruf Sistemi uygulanmaya başladı.
- 23.02.2022 23 Şub 15:58 7. Üsküdar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamayı sürdürüyor
7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda, Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markasının yüzlerce eseri okurların beğenisine sunuluyor.
- 23.02.2022 23 Şub 12:25 Usta yazarlar 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geliyor
Üsküdar Belediyesince yedincisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, kitapseverlerin yanı sıra genç ve usta yazarları ağırlıyor.
- 22.02.2022 22 Şub 09:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
31 Ocak tarihinde yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, işletme harcamalarında 3 yeni destek paketinin devreye sokulduğunu duyurmuştu. Destek paketi için başvurular başladı.
- 17.02.2022 17 Şub 11:52 Albaraka Türk, avantajlı oranlar ile araç, konut ve ihtiyaç finansmanı sağlayacak
Albaraka Türk'ün kampanyası kapsamında araç finansmanında yüzde 1,79, konut finansmanında yüzde 1,69 ve ihtiyaç finansmanında yüzde 1,90'dan başlayan kar oranları ile finansman imkanı sunuluyor.
- 11.02.2022 11 Şub 18:49 ŞANLIURFA - Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi
Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO) "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansı düzenlendi.
- 26.01.2022 26 Oca 12:00 NakitBasit ile market, mağaza ve ödeme noktaları ATM'ye dönüşüyor
Insha Ventures'ın yeni fintek markası NakitBasit, zincir marketlerden perakende mağazalara, fatura ödeme merkezlerinden para transfer merkezlerine çok sayıda noktayı adeta ATM'ye dönüştürüyor.
- 21.01.2022 21 Oca 14:06 Albaraka Türk, "Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü"nün sahibi oldu
Albaraka Türk, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve halkın oylarıyla belirlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü'ne layık görüldü.
- 20.01.2022 20 Oca 21:30 SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelli sermaye artırım başvurusunu onaylarken 4 isme idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
- 15.01.2022 15 Oca 14:57 Albaraka Türk müşterileri yaptıkları alışverişleri QR Kod ile ödeyebiliyor
Albaraka Türk, Merkez Bankası tarafından belirlenen Türkiye karekod standartlarını Albaraka Mobil, ATM ve POS uygulamalarına entegre ederek, QR ile ödeme çözümleri sunmaya başladı.
- 01.01.2022 01 Oca 11:24 Yıllık yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 KapanışA.V.O.D Gıda ve Tarım410.400.
- 31.12.2021 31 Ara 19:43 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 31.12.2021 31 Ara 13:35 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 30.12.2021 30 Ara 18:37 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 30.12.2021 30 Ara 13:33 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Aygaz22,0223,46-6,14Tümosan Motor ve Traktör18,9320,06-5,63Türk...
- 30.12.2021 30 Ara 13:32 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 29.12.2021 29 Ara 18:55 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 29.12.2021 29 Ara 13:44 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 29.12.
- 29.12.2021 29 Ara 13:38 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 28.12.2021 28 Ara 18:49 Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.
- 28.12.2021 28 Ara 18:47 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 28.12.2021 28 Ara 17:15 Albaraka Türk'ten "Tapu Güvenilir Hesap" uygulaması
Albaraka Türk, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak "Tapu Güvenilir Hesap" uygulamasını müşterilerinin hizmetine sundu.
- 28.12.2021 28 Ara 15:25 Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıGaranti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0943120,09Inveo...
- 28.12.2021 28 Ara 13:47 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 27.12.2021 27 Ara 19:05 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 27.12.2021 27 Ara 16:43 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port.
- 27.12.2021 27 Ara 13:34 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 25.12.2021 25 Ara 11:06 Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 24.12.2021 24 Ara 19:05 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 24.12.2021 24 Ara 13:39 Son dakika haberi... Borsada değer kaybeden hisseler
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum13,2614,69-9,73Selçuk Ecza...
- 24.12.2021 24 Ara 13:27 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 23.12.2021 23 Ara 18:41 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 23.12.2021 23 Ara 13:37 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 22.12.2021 22 Ara 18:54 Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...
- 22.12.2021 22 Ara 18:47 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 22.12.2021 22 Ara 16:04 Albaraka Portföy MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinin destekçisi oldu
Albaraka Türk'ün yüzde 100 iştiraki Albaraka Portföy, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner'21 zirvesine destek oldu.
- 22.12.2021 22 Ara 13:42 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yapı ve Kredi...
- 22.12.2021 22 Ara 13:40 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 21.12.2021 21 Ara 18:54 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 21.12.2021 21 Ara 13:31 Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sigorta5,164,964,03ARD Bilişim...
- 21.12.2021 21 Ara 13:30 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 20.12.2021 20 Ara 18:44 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 20.12.2021 20 Ara 13:32 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 18.12.2021 18 Ara 11:04 Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 17.12.2021 17 Ara 19:07 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 17.12.2021 17 Ara 14:01 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 17.12.2021 17 Ara 12:51 Albaraka Türk'ün Alneo uygulamasına "En İyi İslami Fintech" ödülü
Albaraka Türk, Londra merkezli Cambridge IFA tarafından düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde, "Alneo" uygulamasıyla "2021 Yılının En İyi İslami Fintech Ürünü" ödülüne layık görüldü.
- 16.12.2021 16 Ara 18:51 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 16.12.2021 16 Ara 13:54 Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İskenderun Demir Çelik25,6423,329,95Türkiye Sınai...
- 16.12.2021 16 Ara 13:49 Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Anadolu Grubu...
- 16.12.2021 16 Ara 13:47 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 16.12.2021 16 Ara 12:31 Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Peyk'e 100 bin dolarlık yatırım
Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portöy Yönetimi'nin (APY) kurucuları arasında olduğu Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yeni nesil web site monitörleme servisi sunan Peyk'e 100 bin dolar yatırımda bulundu.
- 15.12.2021 15 Ara 19:06 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk2,012,16-6,94Tümosan Motor ve...
- 15.12.2021 15 Ara 19:00 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 15.12.2021 15 Ara 13:24 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.
- 15.12.2021 15 Ara 13:22 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 14.12.2021 14 Ara 19:40 Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tekfen Holding26,2023,829,99Albaraka...
- 14.12.2021 14 Ara 18:48 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 14.12.2021 14 Ara 13:31 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)ARD Bilişim Teknolojileri8,248,50-3,06TAV...
- 14.12.2021 14 Ara 13:28 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 13.12.2021 13 Ara 18:45 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 13.12.2021 13 Ara 14:55 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,78 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
- 13.12.2021 13 Ara 13:29 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 11.12.2021 11 Ara 11:06 Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıDeniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
- 11.12.2021 11 Ara 11:05 Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 10.12.2021 10 Ara 18:59 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 10.12.2021 10 Ara 13:33 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 09.12.2021 09 Ara 18:50 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 09.12.2021 09 Ara 13:37 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 08.12.2021 08 Ara 18:35 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 08.12.2021 08 Ara 15:34 Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
- 08.12.2021 08 Ara 13:36 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 07.12.2021 07 Ara 18:42 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)MLP Sağlık34,1434,82-1,95Aydem...
- 07.12.2021 07 Ara 18:40 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 07.12.2021 07 Ara 13:43 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 06.12.2021 06 Ara 18:47 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 06.12.2021 06 Ara 13:29 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka İnşaat16,2517,15-5,25Türk...
- 06.12.2021 06 Ara 13:25 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 04.12.2021 04 Ara 11:20 Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İskenderun Demir Çelik24,4219,4725,42QUA...
- 04.12.2021 04 Ara 11:19 Yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 04.12.2021 04 Ara 11:15 Yatırımcı rehberi (1)
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.
- 03.12.2021 03 Ara 18:45 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
- 03.12.2021 03 Ara 14:43 İSTKA'dan girişim fonlarına 250 milyon liralık destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı kapsamında, İstanbul'daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler ve startup'ların finansmana kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla oluşturulan toplam...
- 03.12.2021 03 Ara 13:27 Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.