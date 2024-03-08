Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'ndan ödüllü eserlerin sergisi açıldı

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Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerinden oluşan "Güzel Ahlak" isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Altan Elmas ile çok sayıda sanatsever katıldı.

AA muhabirine konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Emeç, Albaraka Türk olarak 20 yılı aşkın süredir geleneksel sanatları desteklediklerini belirterek, "Bu anlamda bir yarışmanın sonuçlanması 3-4 yıl sürüyor. Eserlerin toplanması, tezhiplenmesi, sergilenmesi... Şu an itibariyle gördüğünüz eserler Uluslararası 6. Hat Yarışması'na gelen eserler." dedi.

Yarışmada 15'ten fazla ülkeden 200'ün üzerinde eser

Yarışmaya olan ilginin yurt içinde ve dışında her geçen gün arttığını ifade eden Emeç, yarışmaya 15'ten fazla ülkeden 200'ün üzerinde eserle başvurulduğunu söyledi.

Emeç, sadece yarışma olarak kalmayıp eserlerin sergilenmesine ve sanatseverlere ulaşmasına da önem verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu eserleri duvar takvimleriyle birleştirip evlere, iş yerlerine hediye ediyoruz. Biz buradaki ilginin devam ediyor ve artıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de bu ilgi devam edecek inşallah. Taksim Camisi'nin bu sergiye ev sahipliği yapmasından da bu anlamda çok mutluyuz. Bütün sanatseverleri burada misafir etmek istiyoruz."

"Sergilenen eserler arasında dünyanın dört bir tarafından gelen eserler var"

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Altan Elmas ise, caminin 3 sene önce açıldığına işaret ederek, "Taksim Camii bir camiden öte bir külliye. Bünyesinde barındırdıklarıyla İslam kültür ve sanatına destek verme, mekan oluşturma ve imkan açma amacıyla çalışıyor. Bu manada ayda 100'e yakın program ve faaliyet devam ediyor. Ciddi anlamda bir boşluğu doldurmuş vaziyette." diye konuştu.

Albaraka Türk'ün geleneksel hale gelen hüsnühat yarışmasına ev sahipliği yapmanın önemine değinen Elmas, önceki senelerde de bu mekanda Albaraka Türk işbirliğiyle hüsnühat sergileri açtıklarını ifade etti.

"Dünyada en çok bilinen ve merakla beklenen bir yarışma"

Sergi küratörü Abdüsselam Ferşatoğlu da Türkiye'de hüsnühat alanında çok önemli uluslararası bir yarışmaya imza attıklarına dikkati çekerek, "Dünyada en çok bilinen ve merakla beklenen bir yarışma. Dünyanın her tarafından katılım oluyor. Sergilenen eserler arasında dünyanın dört bir tarafından gelen eserler var." şeklinde konuştu.

Ferşatoğlu, yarışmanın jürisinin de hüsnühat sanatının en büyük üstatlarından oluştuğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışmaya başvurular 5 farklı kategori üzerinden yapılıyor. Celi sülüs, sülüs, sülüs nesih, talik ve celi divani kategorileri var. Bunlar dünyada en çok ilgi gören dallar. Eserlerin bir kısmı dış mekan, bir kısmı da iç mekanda kullanılabilen türde. Bu yarışma bütünlük içerisinde ilk defa Taksim Camii'nde sergileniyor. Albaraka Türk'ün koleksiyonu daha önce burada sergilenmişti. Daha önce de 'Dua Vakti' ve 'İyilik Vakti' gibi temalarda yapılmıştı. Son yarışmanın derece almış bütün eserlerini içeren bir sergi olarak ramazan ayı boyunca sergilenecek. Bundan sonra da Türkiye'nin 30-40 farklı lokasyonunda bu eserleri sergileme projesi var."

Yarışmada birincilik elde eden hattatlardan Meryem Nuruzi ise hüsnühat sanatı için İran'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Hat öğreneyim diye 10 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye çok güzel bir memleket. Burada sokaklarda, camilerde her yerde sülüs yazısını görebiliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sülüs tekniğiyle yazdığı hadisişerifle birincilik elde ettiğini dile getiren Nuruzi, 6 aylık çalışmanın ardından böyle bir eseri meydana getirdiğini ifade etti.

Sergi, 7 Nisan'a kadar görülebilecek.