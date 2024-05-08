Albaraka Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19 artışla 614 milyon TL net kar elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

Albaraka Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19 artışla 614 milyon TL net kar elde etti

Albaraka Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19 artışla 614 milyon TL net kar elde etti

Albaraka Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile 614 milyon TL net kar elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü 259,8 milyar TL'ye ulaşırken, toplanan fonların büyüklüğü ise 164,4 milyar TL oldu. Albaraka Türk, sürdürülebilir karlılık vizyonuyla hareket ederek faaliyetlerini başarıyla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

08.05.2024 13:38
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Albaraka Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile 614 milyon TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek duyurdu.

Reel sektöre sağladığı nakdi finansman desteğini 120,8 milyar TL'ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü 259,8 milyar TL'ye ulaştı. Albaraka Türk, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre net kar payı gelirini yüzde 55 artışla 2,2 milyar TL'ye, net karını ise yüzde 19 artışla 614 milyon TL'ye çıkardı.

Yılın ilk çeyreğinde özel cari hesaplar ve katılım hesaplarıyla toplanan fonların büyüklüğü ise 164,4 milyar TL oldu. Toplanan fonların pasif yükümlülükler içindeki payı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir karlılık vizyonuyla hareket eden Albaraka Türk'ün kar üretim kapasitesinin artması ve sağlam bilançosu sayesinde toplam öz kaynakları güçlenerek 14 milyar TL'ye ulaştı.

Bankanın 2023 yıl sonunda yüzde 1,65 olarak kaydedilen takipteki alacaklar oranı (NPL), Mart 2024 itibarıyla yüzde 1,58'e gerilerken, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık oranı ise yüzde 94,5'le seviyesini korudu.

"Faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, sürdürülebilir gelir artışı ve finansal yapının daha da güçlenmesi için atılan adımların pozitif etkilerini gördüklerini vurguladı.

Kar payı gelirindeki artışla, diğer gelir kalemlerinde sağlanan gelişmelerin net kar yükselişinde sağlanan başarıya önemli katkılar sağladığını belirten Temsah, büyüme ve karlılık arasındaki dengeyi koruyarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Temsah, 2024 yılının ilk çeyreğinde TL kredilerini, 2023 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 12 oranında büyüttüklerinin altını çizerek, "Güçlenen finansal yapımızla toplumumuzun finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacına yönelik hareket ediyor, çözüm odaklı bankacılık yaklaşımımızla en iyi müşteri deneyimini sağlamak için faaliyetlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla sektöre ve topluma öncülük eden bir banka olmak için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19 artışla 614 milyon TL net kar elde etti - Son Dakika

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