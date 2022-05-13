"İman Ayetleri Hat Sergisi" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika
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"İman Ayetleri Hat Sergisi" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı

13.05.2022 17:17

"İman Ayetleri Hat Sergisi" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı Albayrak Grubu'nun bu yıl 8.'sini düzenlediği Hüsn-i Hat Sergisi, ilk defa Anadolu Yakası'nda, Albaraka Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

"İman Ayetleri Hat Sergisi" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı

İSTANBUL - Albayrak Grubu'nun bu yıl 8.'sini düzenlediği Hüsn-i Hat Sergisi, ilk defa Anadolu Yakası'nda, Albaraka Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 13-27 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek sergi törenle ziyarete açıldı.

İman Ayetleri Hat Eserleri ilk kez Anadolu Yakası'nda bir mekanda sergilenmeye başlandı. Serginin açılışı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin çağdaş bir yorumuyla inşa edilen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nin içerisinde yer alan Albaraka Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Törene Albaraka Kültür, Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü M. Esad Doğanlı ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı.

Albayrak Grubu'nun bu yıl 8.'sini gerçekleştirdiği sergi, "Ey iman edenler!" hitabıyla başlayan ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 12 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı hat eserleri, daha önce Ayasofya Camii'nde sergilenmiş ve sergilendiği süreçte Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Sonraki süreçte İstanbul'un çeşitli kültür ve sanat noktalarında ilgilileriyle buluşan sergi ilk defa Anadolu Yakası'nda Albaraka Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

27 Mayıs'a kadar sanatseverlerle buluşacak

Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde 27 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek olan eserlerin hattatları, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu gibi önemli isimler bulunuyor.

"Değerli bir koleksiyonun Albaraka Sanat Galerisinde sanatseverler ile buluşuyor olmasından mutluyuz"

Sergi açılışında konuşan Albaraka Türk Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü M. Esad Doğanlı, "2017 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Albaraka sanat galerisinde, bugün bizler içinde çok anlamlı olan bir serginin açılışını gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Malumunuz pandemi döneminde Albaraka Sanat Galerisinde herhangi bir faaliyette bulunamadık. Sanatseverler sanatı özlediği gibi biz de aynı şekilde fiziken sanatseverler ile buluşmayı özlemiştik. Albayrak Grubu tarafından böylesine değerli bir koleksiyonun Albaraka Sanat Galerisinde sanatseverler ile buluşuyor olmasından dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

İman Ayetleri Hat Sergisi Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı
İman Ayetleri Hat Sergisi Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı
İman Ayetleri Hat Sergisi Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı
İman Ayetleri Hat Sergisi Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı

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Anadolu Yakası, Albaraka, İstanbul, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'İman Ayetleri Hat Sergisi' Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İman Ayetleri Hat Sergisi" Albaraka Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika
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