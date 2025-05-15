Albaraka Türk\'ten Valenspara Satın Alımı

Katılım bankası Albaraka Türk, gerçekleştirdiği satın alma ile ekosistemine Valenspara Ödeme Kuruluşu AŞ'yi dahil ettiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumunun verdiği onayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde lisanslı Valenspara Ödeme Kuruluşu A.Ş, Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi AŞ'nin yönettiği Insha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla satın alındı.

Satın almayla birlikte Albaraka Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde lisans süreci tamamlanmış bir ödeme kuruluşunu ekosistemine alan katılım bankası olma ünvanı da kazanmış oldu.

Albaraka Türk, bu adımıyla yenilikçi POS ürünleri, KOBİ'lerin dijital tahsilat çözümleri, tüzel ve bireysel kullanıcılara yönelik hız, esneklik, kolaylık ve verimlilik sağlayacak ödeme kanalları, cüzdan, kart ve yenilikçi fintek ürünleriyle müşteri odaklı hizmet anlayışını ileriye taşıyor.