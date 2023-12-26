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Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 16 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 946 bin lira, en yüksek 2 milyon 16 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,4 artışla 2 milyon 16 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 913 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 515 milyon 911 bin 34,04 lira, işlem miktarı ise 758,52 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 809 milyon 54 bin 221,74 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Yükseldi
26.12.2023 - 17:18,
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 16 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 946 bin lira, en yüksek 2 milyon 16 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,4 artışla 2 milyon 16 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 913 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 515 milyon 911 bin 34,04 lira, işlem miktarı ise 758,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 809 milyon 54 bin 221,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.913.000,002.042,80

En Düşük1.946.000,002.130,30

En Yüksek2.016.000,002.139,00

Kapanış2.016.000,002.130,30

Ağırlıklı Ortalama1.969.931,252.136,18

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.515.911.034,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg)758,52

Toplam İşlem Adedi???????42

Kaynak: AA
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