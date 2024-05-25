İstanbul'da AlBaraka İslami Finans Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da AlBaraka İslami Finans Zirvesi düzenlendi

İstanbul\'da AlBaraka İslami Finans Zirvesi düzenlendi

Küresel ölçekte İslam ekonomisi için daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir geleceğe yönelik rota çizen AlBaraka İslami Finans Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirvede, İslami finansın küresel ekonomideki rolüne ilişkin fikirler paylaşıldı ve ulusal çapta İslam ekonomisi ekosistemi ele alındı. Ayrıca, İslami finans profesyonelleri için etik kurallar da tartışıldı.

25.05.2024 17:27
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Küresel ölçekte İslam ekonomisi için daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir geleceğe yönelik rota çizen AlBaraka İslami Finans Zirvesi ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Albaraka Türk Katılım Bankası, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde düzenlenen zirve, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Dünyanın farklı bölgelerindeki İslam ülkelerinden gelen konuşmacılar, zirvede, kendi bölgelerinin perspektiflerini sunarak İslami finansın küresel ekonomideki rolüne ilişkin fikirlerini kapsamlı şekilde paylaştı.

Zirvenin ikinci gününde öğleden sonra gerçekleştirilen "Sinerji ve Sürdürülebilirlik: İslam Ekonomisinde Ekosistemlerin Keşfi, Ulusal ve Uluslararası Etkileri" başlıklı panelde, ulusal çapta İslam ekonomisi ekosistemi ve helal endüstrisindeki global yaklaşımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın'ın moderatörlüğünü üstlendiği "İslam Ekonomisinin Düzenleyici Evrimi: Bileşenleri, Zorlukları ve Fırsatları Keşfetmek" başlıklı panele, Kahire'deki Amerikan Üniversitesi Arap ve İslam Medeniyetleri Bölümü Profesörü Mohamed Serag, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) Genel Sekreteri Dr. Umar Oseni, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Murat Yaş ve Pakistan Yüksek Mahkemesi avukatı Ahmer Bilal Soofi katıldı.

Zirve, İslami Mali Kuruluşlar Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) Yönetim ve Etik Kurumu Başkanı Farrukh Raza ve OIC-AC Genel Sekreteri Oseni'nin katılımıyla gerçekleşen "İslami Finans Profesyonelleri için Etik Kurallar" etkinliğiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da AlBaraka İslami Finans Zirvesi düzenlendi - Son Dakika

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