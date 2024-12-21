Albaraka Türk 2025 Hedeflerini Belirledi

Ekonomi

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Khodr Temsah, 2024'te belirlenen hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, 2025 yılında atacakları adımlarla bankayı hem finansal anlamda daha güçlü hem de sektörde daha etkili konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Temsah, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, Türkiye'de enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının ekonominin çeşitli alanlarında belirgin etkiler oluşturduğunu belirtti.

Programın temel hedefi olan enflasyon oranında düşüş sağlandığına işaret eden Temsah, gelinen noktada enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde olduğunu ancak içinde bulunulan dezenflasyon sürecinin doğru yolda olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Temsah, cari denge, kredi risk primi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki iyileşmeye dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uygulanan bu program, özellikle enflasyonun kontrol altına alınacağı döneme kadar daha dengeli büyüme vadediyor. Sıkı para politikası da bu doğrultuda en temel etkisini iç talepte gösteriyor. 2025'te faiz indirimlerinin başlaması ve etkisinin özellikle ikinci yarıdan itibaren hissedilecek olmasını göz önüne aldığımızda, Türkiye'nin ılımlı büyümeyle bu süreci geçireceğini, sonrasında kendi büyüme potansiyelini tekrar yakalayacağını düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'nin dış ticaret partnerlerinin de gevşek para politikasına daha hızlı geçiyor olması, ihracat üzerinden ülkemiz büyümesini destekleyici etki yaratacaktır."

Ekonomi politikalarının etkisiyle kredi büyüme rakamlarında yaşanan ivme kaybına değinen Temsah, 2025'in ilk döneminde tüketim kaynaklı kredi kullanımlarında yavaşlamanın devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Temsah, "Enflasyondaki düşüşün hızlanmasıyla faiz indirimlerinin yaşanmasını beklediğimiz 2025'te, kredi kanallarının kademeli olarak açılacağını ve sektör büyümesinin önümüzdeki yıl daha da hızlanabileceğini beklemek yanlış olmaz. Bankacılık sektörü açısından zorlu yıl olarak geride kalırken, bu süreç ekonomideki dengeleme açısından yaşanması gereken bir süreçti. Geldiğimiz noktada uygulanan politikalar bazı açılardan sektörü zorlasa da sürdürülebilir büyüme için önemli kazanımları da bu süreçte sağladık. 2025'te ikinci yarıdan itibaren sektörün yeniden geçmişteki büyüme ivmesine yakınlaşacağını ve sürdürülebilir büyümede daha istikrarlı yola gireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Katılım bankalarının payı, yüzde 25'i uzun vadede rahatlıkla görebilir"

2005-2024 yılları arasında bankacılık sektörü aktiflerinin 80 kat artarken, katılım bankacılığının aynı dönemde 274 kat büyüdüğüne işaret eden Malek Temsah, bu durumun sektördeki büyük gelişim potansiyelini ortaya koyduğunu ancak gelinen noktanın bu potansiyeli tam olarak yansıtmadığını vurguladı.

Temsah, katılım bankacılığının büyüme hedefleri için şunları söyledi:

"Yüzde 15 seviyesinin 2025'te hedeflenmesi oldukça iddialı ancak aynı zamanda çok önemli bir niyet göstergesi. Ülkemizdeki hane halkı ve yatırımcıların genel tercihlerini de göz önüne aldığımızda katılım bankalarının payının yüzde 20'yi de yüzde 25'i de uzun vadede rahatlıkla göreceğine inanıyorum. Bu noktada takvimlerde sarkmalar olabilir, konjonktürel gelişmeler muhakkak gidişatı etkileyecektir ancak burada kritik olan katılım bankalarının prensiplerinden ödün vermeden sahip olduğu sürdürülebilir/istikrarlı büyüme trendini koruması ve bu yolda sahip olduğu niyet beyanı ve iddiasını sürdürmesi."

"İkinci yarıdan itibaren ivmemizi artırarak devam ettireceğiz"

Bankacılık sektöründe net kar artışının ilk 9 ayda yıllık yüzde 4,9 olduğunu, Albaraka Türk'te ise bu oranın yüzde 8,3 seviyesinde bulunduğunu aktaran Temsah, sektör genelinde sorunlu alacak oranının eylülde yıllık yüzde 1,7'ye yükselirken, bankalarında bu oranın aynı dönemde yüzde 1,45'e gerilediğini kaydetti.

Temsah, sektörde birçok bankanın yıl genelinde serbest karşılıklarını önemli ölçüde azalttığını, Albaraka Türk'ün ise 5,2 milyar liralık serbest karşılık bakiyesiyle olası dalgalanmalara karşı korunmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Uygulanan dijitalleşme yol haritasıyla 2024'te müşteri kazanımının yüzde 50'den fazlasının dijital kanallardan gerçekleştiğine işaret eden Temsah, "2024'te tüm zorlu koşullara rağmen hem finansal hem de operasyonel anlamda belirlediğimiz hedeflere doğru emin adımlarla yürümeyi başardık. Bu yıldan aldığımız destekle önümüzdeki yıl özellikle ikinci yarıdan itibaren bu yoldaki ivmemizi artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Temsah, yıl içinde grup bankalarından Albaraka Mısır ve Albaraka Pakistan ile işbirliği çerçevesinde gerçekleşen etkinlikleri anımsattı.

Bu etkinliklerden alınan olumlu geri dönüşlerin müşterilerin dış ticaret işlemleriyle pekiştiğini ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu dile getiren Genel Müdür, 2025'te farklı bölgelerin de dahil olduğu benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Açık finans çözümlerinde öncü olmayı hedefliyoruz"

Temsah, müşterilerinin ihtiyaçlarının hemen hemen hepsine İslami finans prensiplerine uygun alternatifler sunduklarını, dijital bankacılık ve fintekler alanında bankacılık sektörüne öncülük edecek çözümler getirdiklerine dikkati çekti.

Albaraka Garaj Girişim Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi'nde bu yıl 8'inci dönem başvurularını kabul ettiklerini bildiren Temsah, şunları kaydetti:

"Belirli sayıda teknoloji tabanlı girişimleri, hızlandırma programımıza dahil ediyor ve onlara çeşitli imkanlar sunuyoruz. Albaraka Portföy Yönetim Şirketimizde içerisinde farklı girişim sermayesi yatırım fonlarını bulunduran APY Ventures inisiyatifiyle gerek kendi hızlandırma programımızdan çıkan gerekse sektörden takip ettiğimiz girişimlere yatırımlar yapıyoruz. Dahası Türkiye'nin ilk fintek girişim kurucusu olarak hayata geçirdiğimiz Insha Ventures bünyesinde kendi girişimlerimizle ilgili de çalışıyor ve kendi fintek ekosistemimizi oluşturuyoruz. Dijital kanalları, artık birçok hizmetimiz için ana bankacılık kanalı olarak konumlandırırken, gün geçtikçe dijital kanallardan sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz."

Açık bankacılık ve API anlamında da sektöründe kamuya açık en fazla API bulunduran bankalar arasında yer aldıklarını belirten Temsah, 2024'te Bahreyn merkezli IFIN şirketiyle bireysel finansman API'leri alanında işbirliği gerçekleştiğini ve müşterilerin ürünlerini IFIN anlaşmalı bayiler üzerinden Albaraka ihtiyaç finansmanını kullanarak alabildiğini aktardı.

Malek Temsah, açık bankacılık alanında sahip oldukları öncü rolü bir adım öteye taşıyarak açık finans çözümlerinde de öncü olmayı hedeflediklerini ve piyasanın gidişatını yakından takip ederek, müşterilere daha yenilikçi ve değer yaratan hizmetler sunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Dış ticaret finansmanı ve sermaye piyasaları bizim için önemli odak noktası"

2024'te belirlenen hedefleri büyük ölçüde tamamlamayı öngördüklerini anlatan Temsah, bu başarıyı, dijitalleşme ve inovasyon yatırımları, sağlam risk yönetimi politikaları ile uluslararası işbirlikleri gibi stratejik adımlarla desteklediğini söyledi.

Temsah, Özel Fon Havuzu Katılım Hesabı, Dijital Araç Finansmanı, albaFX Yatırım Portalı, Erken Ödeme Tedarikçi Finansman Sistemi, Pratik KOBİ Kartı gibi yenilikçi çözümlere değinerek, "Uluslararası işbirlikleriyle dış ticaret finansmanında önemli büyüme sağladık ve sermaye piyasalarında işlem hacmimizi 76 milyar liraya çıkardık. Risk yönetiminde yüksek teminat oranları ve 5,2 milyar liralık serbest karşılık politikamızla piyasa dalgalanmalarına karşı esnekliğimizi koruduk. Bu stratejik adımlar, bankamızın finansal gücünü ve dijitalleşme kabiliyetini artırarak 2024'ü güçlü şekilde tamamlamamızı sağlayacaktır." dedi.

Albaraka Türk Genel Müdürü, finansal yönetim ve varlık kalitesini güçlendirerek müşterilerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacak şekilde kapsamlı çözümler sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Stratejimizin merkezinde de dijitalleşme ve inovasyon yatırımlarımızı genişleterek yenilikçi ürünlere odaklanmak yer alıyor." diyen Temsah, dijital altyapıyı güçlendirerek, müşterilere özelleştirilebilir işlem seçenekleri sunmayı ve dijital bankacılık deneyimini çok daha etkili hale getirmeyi planladıklarını vurguladı.

Temsah, "Jet Ticari Finansman" ve "Dijital Araç Finansmanı" gibi ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle süreçlerimizi optimize ederek, müşterilerimize daha hızlı ve etkili hizmet sunmak istiyoruz. Albaraka Türk olarak, dış ticaret finansmanı ve sermaye piyasaları bizim için önemli odak noktası. IFC ve Suudi Exim Bank gibi kuruluşlarla yaptığımız işbirliklerini güçlendirerek, ithalat ve ihracat yapan müşterilerimize daha fazla destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bankamızın bağlı bulunduğu Albaraka Bankacılık Grubu'nun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki gücünü ve iletişim ağını da bu yönde daha çok kanalize etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, sermaye piyasalarında işlem hacmimizi artırmayı ve ESG kapsamındaki sukuk ihraçları gibi yenilikçi finansal araçlarla sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Atacağımız adımlarla 2025 yılında bankamızı hem finansal anlamda daha güçlü hem de sektörde daha etkili bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz."