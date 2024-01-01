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Arnavutköy'de Ortak ATM'ye Para Yatıran Vatandaş Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Ortak ATM'ye Para Yatıran Vatandaş Şikayetçi Oldu

Arnavutköy'de yaşayan bir vatandaş, ortak ATM'ye yatırdığı parayı hesabında göremediğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Süleyman Ceyran, 12 Kasım tarihinde Albaraka Bankası'nın bozuk olan ATM'sine gitmesi üzerine PTT'ye ait başka bir ortak ATM'ye giderek 17 bin 400 TL'yi hesabına yatırdığını belirtti. Ancak Ceyran, parayı hesabında göremediğini söyledi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy\'de Ortak ATM\'ye Para Yatıran Vatandaş Şikayetçi Oldu
01.01.2024 - 09:22,
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Arnavutköy'de bir vatandaş, ortak ATM'den hesabına yatırdığını iddia ettiği para hesabında gözükmeyince savcılığa şikayette bulundu.

Arnavutköy'de yaşayan Süleyman Ceyran, 12 Kasım tarihinde hesabına para yatırmak için bankası Albaraka'nın ATM'sine gitti. ATM'nin bozuk olduğunu gören şahıs, iddiaya göre, PTT'ye ait başka bir ortak ATM'ye giderek cebinde bulunan 17 bin 400 TL'yi iki aşamalı olacak şekilde hesabına yatırdı. Ancak Ceyran, hesabında parayı göremediğini ileri sürdü.

"50 gündür bir çözüme kavuşamadım"

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Ceyran, "Ben 12 Kasım tarihinde kendi bankamın ATM'si bozuk olunca ortak ATM olan PTT'ye giderek oradan yatırdım. O ATM de arızalıymış, para yattı ama makbuz vermedi. Müşteri hizmetlerini aradım, 'hafta içi hallolur' dediler ama olmadı. Bir daha aradım, 'bir hafta sonra hallolur' dediler ama hallolmadı. PTT, 'muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız' dedi. Onlar da kendileri üstlenmediler, ben de savcılığa gittim. Yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Albaraka, PTT, ATM, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Ortak ATM'ye Para Yatıran Vatandaş Şikayetçi Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Ortak ATM'ye Para Yatıran Vatandaş Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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