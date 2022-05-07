Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)

07.05.2022 11:00
Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01 ile Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,01 ile Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 4,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu4,2343275,01
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,4880794,76
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,7787994,71
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,4056484,28
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,5362734,26
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,7274314,25
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)11,6745854,03
Tacirler Portföy Değ. Fon7,2977034,01
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)2,2313994,00
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,3766863,99
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0565494,37
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,0106773,45
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2716363,01
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1628742,99
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1160692,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0798132,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,1155582,62
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0440002,57
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Senedi EYF0,0439302,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,2116212,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Albaraka, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika


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