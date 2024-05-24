İstanbul\'da düzenlenen AlBaraka İslami Zirvesi başladı

Ekonomi

Küresel ölçekte İslam ekonomisinin geleceğinin ve son yeniliklerinin konuşulacağı 1. AlBaraka İslami Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Albaraka Türk Katılım Bankası, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde düzenlenen zirvenin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversite olarak zirve ile kurdukları stratejik ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin öneminden bahseden Arkan, şu açıklamalarda bulundu:

"2 gün boyunca fikir alışverişinde bulunulacak ve İslam ekonomilerinin geleceğini şekillendirecek stratejik ortaklıkların temelleri atılacak. Dünya ekonomik zorluklarla boğuşurken İslam ekonomisi; ilkeleri, adaleti, eşitliği ve paylaşılan refahı teşvik eden benzersiz ve etik bir çerçeve sunuyor. Zirveyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği, İslam ekonomisini geliştirmeye yönelik bağlılığımızın altını çiziyor ve hedeflerimize ulaşmada kolektif çabalarımızın önemini vurguluyor. Birlikte çalışarak küresel ekonomik ortamda olumlu değişime yol açacak güçlü bir diyalog, yenilik ve eylem platformu oluşturabileceğimize inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Resmi açılış töreninin bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği zirvede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Salim Arda Ermut ile Albaraka Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel gibi isimler konuşacak.

"İslam Ekonomisine Dair Küresel Düzeyde Öngörüler: Temel Yapı ve İhtiyaçları" ana başlığı çerçevesinde düzenlenen zirve, İslam ekonomisinin temel ilke ve değerlerini keşfetmeye, küresel İslami finans sektöründeki eğilimleri ve karşılaşılan güçlükleri belirlemeye, Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki başarılı işbirliklerine, dijital çağda İslam ekonomisini ilerletme stratejilerine ve İslam ekonomisinin geleceğini şekillendirmede gençlerin rolünü incelemeye odaklanıyor.

Zirve, İslam ekonomisindeki ana temaları, eğilimleri ve fırsatları görüşmek, sürdürülebilir büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için uzmanları, akademisyenleri, karar vericileri ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki İslam ülkelerinden gelen konuşmacılar, zirvede kendi bölgelerinin perspektiflerini sunarak İslami finansın bugünün küresel ekonomisindeki rolüne ilişkin kapsamlı fikirlerini paylaşacak.