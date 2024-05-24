İstanbul'da düzenlenen AlBaraka İslami Zirvesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da düzenlenen AlBaraka İslami Zirvesi başladı

İstanbul\'da düzenlenen AlBaraka İslami Zirvesi başladı

Küresel ölçekte İslam ekonomisinin geleceğinin ve son yeniliklerinin konuşulacağı 1. AlBaraka İslami Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Zirve, İslam ekonomisindeki ana temaları, eğilimleri ve fırsatları görüşmek, sürdürülebilir büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için uzmanları, akademisyenleri, karar vericileri ve sektör liderlerini bir araya getiriyor.

24.05.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ölçekte İslam ekonomisinin geleceğinin ve son yeniliklerinin konuşulacağı 1. AlBaraka İslami Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Albaraka Türk Katılım Bankası, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde düzenlenen zirvenin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversite olarak zirve ile kurdukları stratejik ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin öneminden bahseden Arkan, şu açıklamalarda bulundu:

"2 gün boyunca fikir alışverişinde bulunulacak ve İslam ekonomilerinin geleceğini şekillendirecek stratejik ortaklıkların temelleri atılacak. Dünya ekonomik zorluklarla boğuşurken İslam ekonomisi; ilkeleri, adaleti, eşitliği ve paylaşılan refahı teşvik eden benzersiz ve etik bir çerçeve sunuyor. Zirveyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği, İslam ekonomisini geliştirmeye yönelik bağlılığımızın altını çiziyor ve hedeflerimize ulaşmada kolektif çabalarımızın önemini vurguluyor. Birlikte çalışarak küresel ekonomik ortamda olumlu değişime yol açacak güçlü bir diyalog, yenilik ve eylem platformu oluşturabileceğimize inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Resmi açılış töreninin bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceği zirvede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Salim Arda Ermut ile Albaraka Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel gibi isimler konuşacak.

"İslam Ekonomisine Dair Küresel Düzeyde Öngörüler: Temel Yapı ve İhtiyaçları" ana başlığı çerçevesinde düzenlenen zirve, İslam ekonomisinin temel ilke ve değerlerini keşfetmeye, küresel İslami finans sektöründeki eğilimleri ve karşılaşılan güçlükleri belirlemeye, Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki başarılı işbirliklerine, dijital çağda İslam ekonomisini ilerletme stratejilerine ve İslam ekonomisinin geleceğini şekillendirmede gençlerin rolünü incelemeye odaklanıyor.

Zirve, İslam ekonomisindeki ana temaları, eğilimleri ve fırsatları görüşmek, sürdürülebilir büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için uzmanları, akademisyenleri, karar vericileri ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki İslam ülkelerinden gelen konuşmacılar, zirvede kendi bölgelerinin perspektiflerini sunarak İslami finansın bugünün küresel ekonomisindeki rolüne ilişkin kapsamlı fikirlerini paylaşacak.

Kaynak: AA

Albaraka, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da düzenlenen AlBaraka İslami Zirvesi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
12:43 Şampiyonluk için bunu da yaptı Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı Şampiyonluk için bunu da yaptı! Okan Buruk, futbolculara sosyal medyayı yasakladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen AlBaraka İslami Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement