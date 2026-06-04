İslami Ekonomi Zirvesi'nde Rapor Tanıtımı - Son Dakika
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İslami Ekonomi Zirvesi'nde Rapor Tanıtımı

İslami Ekonomi Zirvesi\'nde Rapor Tanıtımı
04.06.2026 14:26
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3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde AlBaraka'nın stratejik raporu tanıtıldı ve mutabakatlar imzalandı.

3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi kapsamında AlBaraka Birinci Stratejik Raporu tanıtıldı, çeşitli mutabakat zaptlarına imza atıldı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında AlBaraka Birinci Stratejik Raporu'nun tanıtım filmi gösterildi. Filmde, raporun "İslami finans kurumları", "küresel helal endüstrisi", "İslami sosyal finans", "dini kurumlar ve ibadetlerin ekonomisi" ile "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin makroekonomik gerçekleri" olmak üzere 5 ana sütun üzerine inşa edildiği belirtildi.

Filmin ardından AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, değerlendirmelerde bulundu.

Khalawi, beş yıl önce ilk girişimlerini hayata geçirerek yıl geneline yayılan küresel etkinlikler oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Beş yıl sonra, bugün itibarıyla her yıl üç zirve ve iki bölgesel konferans yönetir hale geldik. İslami finans alanında bunu yapan başka bir kuruluş bulunmuyor." dedi.

Bugün başlattıkları ikinci girişimin İslam ekonomisine yönelik raporlama sistemi oluşturmak olduğu bilgisini veren Khalawi, "Rapor, beş farklı sütunu ele alıyor. Özellikle üçüncü ve dördüncü sütunlarda veri eksikliği dikkati çekiyor. Örneğin, sosyoekonomi alanında büyük örneklere baktığımızda bu alanlara ilişkin sayısal verilerde eksiklikler görüyoruz." diye konuştu.

Khalawi, İslam ekonomisi için doğru ve kapsamlı raporlama sisteminin geliştirilmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"İlk iki sütunda genel olarak İslam ekonomisi, iyi bir performans sergiliyor. Bu alanlarda çeşitli nitelikli raporlar mevcut ancak yine de gelişime ihtiyaç var. Buna karşın, üçüncü ve dördüncü sütunlarda veri eksikliği oldukça büyük. İlk girişimimizde dünyanın önde gelen paydaşlarıyla işbirliği yaparak başarı sağladık. Aynı şekilde bu yeni girişimde de bugün burada bulunan birçok paydaşla birlikte çalışarak başarılı bir proje ya da yaklaşım geliştirmeyi hedefliyoruz."

AA'ya plaket

Zirve kapsamında ayrıca, İslam Bankaları ve Finans Kurumları Genel Konseyi ile İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi, Saleh Kamel İslam Ekonomisi Ödülü ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu ile İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık ve Televizyon Birliği ve son olarak İbn Haldun Üniversitesi ile Malezya Sermaye Piyasası Kurulu arasında mutabakat zaptları imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından ortaklara ve sponsorlara plaket takdim edildi. Anadolu Ajansını (AA) temsilen AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da plaket alan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Albaraka, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslami Ekonomi Zirvesi'nde Rapor Tanıtımı - Son Dakika

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