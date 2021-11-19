Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|6,96
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|16,25
|2,91
|-4,57
|Adel Kalemcilik
|24,16
|2,63
|-27,64
|Adese Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-56,22
|Afyon Çimento
|3,84
|2,13
|-24,85
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,18
|3,42
|23,60
|Ak Enerji
|1,83
|-1,08
|-17,19
|Akbank
|7,23
|-0,28
|6,98
|Akçansa
|16,90
|1,08
|4,95
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|3,21
|-19,69
|Akfen GMYO
|5,55
|0,00
|112,58
|Akın Tekstil
|30,92
|4,74
|-2,64
|Akiş GMYO
|1,80
|-0,55
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|38,72
|-0,56
|-36,70
|Aksa
|24,38
|3,39
|76,48
|Aksa Enerji
|8,05
|3,47
|116,40
|Aksigorta
|8,12
|1,75
|-2,28
|Aksu Enerji
|20,58
|-2,28
|172,68
|Alarko Carrıer
|293,60
|1,24
|-18,91
|Alarko GMYO
|26,50
|7,03
|4,62
|Alarko Holding
|10,96
|-0,18
|28,62
|Albaraka Türk
|2,06
|-0,48
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,12
|3,29
|-15,31
|Alkim Kağıt
|14,78
|4,82
|14,19
|Alkim Kimya
|18,05
|1,40
|28,13
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,32
|0,00
|-9,95
|Altınyunus Çeşme
|50,95
|0,69
|1,98
|Anadolu Efes
|24,60
|-0,40
|15,16
|Anadolu Grubu Holding
|33,80
|1,75
|29,38
|Anadolu Hayat Emek.
|10,72
|4,08
|33,41
|Anadolu Isuzu
|21,86
|5,10
|21,44
|Anadolu Sigorta
|6,22
|2,81
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,16
|1,87
|Anel Elektrik
|2,32
|3,11
|-13,55
|Arçelik
|41,06
|0,20
|44,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,60
|0,58
|7,32
|Arena Bilgisayar
|10,63
|8,80
|-2,50
|Armada Bilgisayar
|54,30
|2,07
|10,64
|Arsan Tekstil
|4,93
|3,14
|23,69
|Arzum Ev Aletleri
|16,64
|1,16
|-31,14
|Aselsan
|18,74
|1,49
|3,66
|Ata GMYO
|3,74
|3,89
|-32,12
|Atakule GMYO
|2,73
|1,11
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|-0,29
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|51,75
|5,01
|Avrasya GMYO
|1,74
|1,16
|-33,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|2,82
|-31,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,02
|3,61
|0,33
|Aydem Enerji
|6,58
|1,39
|Ayen Enerji
|6,10
|0,99
|12,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,88
|-0,60
|76,25
|Aygaz
|21,38
|3,69
|50,71
|Bagfaş
|25,76
|-0,16
|28,80
|Bak Ambalaj
|17,87
|1,53
|-9,64
|Balatacılar Balatacılık
|8,16
|2,00
|-0,97
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|3,27
|1,07
|Banvit
|70,60
|-0,14
|35,77
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,96
|-9,99
|Baştaş Başkent Çimento
|8,98
|3,82
|-48,30
|Batı Çimento
|14,00
|0,00
|197,24
|Batısöke Çimento
|2,38
|1,71
|-2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,01
|0,57
|-33,93
|Bera Holding
|11,37
|6,66
|-43,93
|Berkosan Yalıtım
|7,28
|3,85
|-18,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,99
|2,74
|48,27
|Beyaz Filo
|8,62
|1,77
|-14,48
|Bilici Yatırım
|15,08
|1,75
|172,53
|Bim Mağazalar
|66,75
|-0,30
|-3,46
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,40
|1,23
|Birko Mensucat
|0,97
|-1,02
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,45
|1,72
|Birlik Mensucat
|2,07
|-0,48
|-40,17
|Bizim Mağazaları
|13,27
|1,45
|-11,38
|BMS Çelik Hasır
|7,97
|-0,38
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,66
|5,67
|Borusan Mannesmann
|26,04
|0,93
|-6,33
|Borusan Yat. Paz.
|360,00
|1,78
|-20,75
|Bosch Fren Sistemleri
|863,80
|2,22
|-29,76
|Bossa
|29,22
|3,84
|63,70
|Brisa
|26,32
|6,99
|35,93
|Burçelik
|20,62
|0,59
|-1,90
|Burçelik Vana
|20,22
|1,10
|-59,28
|Bursa Çimento
|4,24
|1,19
|-14,82
|Carrefoursa
|40,70
|0,99
|-43,31
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|0,85
|12,26
|Ceo Event Medya
|9,93
|1,02
|54,43
|Coca Cola İçecek
|93,95
|-0,11
|47,93
|Cosmos Yat. Holding
|9,79
|-2,59
|21,46
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|0,00
|-18,23
|Çan2 Termik
|11,73
|0,60
|Çelebi
|175,80
|-1,90
|-3,68
|Çelik Halat
|7,90
|2,86
|-13,16
|Çemaş Döküm
|1,18
|-0,84
|-30,69
|Çemtaş
|16,03
|4,36
|2,03
|Çimbeton
|201,90
|0,25
|-31,91
|Çimentaş
|26,00
|1,40
|-28,10
|Çimsa
|29,96
|3,60
|68,31
|Çuhadaroğlu Metal
|8,84
|2,08
|16,20
|Dagi Giyim
|2,66
|2,31
|-21,91
|Dagi Yatırım Holding
|10,60
|2,12
|-17,83
|Dardanel
|2,69
|4,26
|-49,48
|Datagate Bilgisayar
|12,62
|4,30
|-21,66
|Demısaş Döküm
|8,42
|1,81
|30,03
|Denge Holding
|1,35
|-0,74
|-55,55
|Deniz GMYO
|1,63
|-0,61
|-11,51
|Derimod
|8,58
|2,02
|-11,91
|Derlüks Yatırım Holding
|4,60
|1,55
|-47,85
|Desa Deri
|8,70
|2,23
|-10,68
|Despec Bilgisayar
|9,15
|2,58
|-29,94
|Deva Holding
|26,38
|6,72
|9,65
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,79
|1,89
|0,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|-2,00
|18,50
|Ditaş Doğan
|25,20
|9,95
|93,76
|DO-CO
|952,00
|-6,26
|51,11
|Doğan Burda
|180,90
|9,97
|706,15
|Doğan Holding
|3,08
|4,76
|2,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|1,35
|-2,96
|Doğu Aras Enerji
|95,35
|-0,16
|Doğusan
|3,34
|9,87
|-8,02
|Doğuş GMYO
|9,34
|7,48
|14,32
|Doğuş Otomotiv
|43,92
|-0,27
|69,42
|Döktaş Dökümcülük
|30,92
|0,78
|0,98
|Duran Doğan Basım
|15,84
|10,00
|51,00
|Dyo Boya
|9,51
|2,81
|-15,45
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|2,14
|-7,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,28
|5,56
|60,78
|E-Data Teknoloji
|10,00
|1,83
|Edip Gayrimenkul
|3,54
|-0,84
|6,63
|Ege Endüstri
|1.545,20
|4,38
|-7,19
|Ege Gübre
|185,80
|1,09
|29,52
|Ege Profil
|31,18
|2,90
|-17,18
|Ege Seramik
|13,96
|-0,14
|44,48
|Egeplast
|21,26
|-1,30
|-36,16
|Ekiz Kimya
|6,04
|0,50
|-15,29
|Elite Naturel Organik Gıda
|19,05
|4,96
|Emek Elektrik
|2,86
|2,88
|0,16
|Eminiş Ambalaj
|17,23
|0,47
|-53,23
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|1,40
|3,09
|Enerjisa Enerji
|12,80
|5,35
|11,01
|Enka İnşaat
|12,76
|-2,67
|81,20
|Erbosan
|119,10
|0,08
|193,68
|Ereğli Demir Çelik
|21,24
|1,05
|61,69
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,08
|1,32
|Ersu Gıda
|4,66
|2,42
|-5,67
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,30
|-0,16
|Escort Teknoloji
|4,82
|4,56
|-26,64
|Esenboğa Elektrik
|28,00
|1,52
|47,17
|Etiler Gıda
|5,24
|-0,38
|31,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,45
|1,17
|-9,67
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|0,00
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,93
|3,97
|-11,51
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|0,00
|-36,27
|Europap Tezol Kağıt
|13,91
|0,43
|Fade Gıda
|6,76
|2,58
|29,96
|Fenerbahçe Futbol
|30,02
|1,42
|1,56
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|0,00
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|110,60
|1,47
|-9,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,45
|2,28
|3,22
|Ford Otosan
|223,00
|0,57
|85,68
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|0,83
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|2,86
|10,00
|10,42
|Galata Wind Enerji
|4,92
|-1,80
|Galatasaray Sportif
|4,30
|3,12
|6,17
|Garanti Bankası
|12,05
|-1,55
|18,71
|Garanti Faktoring
|12,76
|-0,23
|14,65
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|-24,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,01
|2,94
|18,29
|Gediz Ambalaj
|17,30
|4,47
|29,10
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,18
|2,97
|Gen İlaç
|13,04
|3,08
|Gentaş
|3,43
|-1,15
|-24,00
|Gersan Elektrik
|5,38
|0,94
|-12,38
|Gimat Mağazacılık
|2,33
|-0,85
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,48
|9,92
|Global Men. Değ.
|5,84
|0,00
|-2,83
|Global Yat. Holding
|2,11
|1,44
|-39,94
|Good-Year
|8,79
|4,15
|10,31
|Göltaş Çimento
|38,98
|3,62
|-5,03
|Gözde Girişim
|8,91
|8,53
|11,65
|GSD Denizcilik
|3,95
|0,25
|62,21
|GSD Holding
|2,71
|4,63
|7,97
|Gübre Fabrik.
|72,10
|-0,55
|-16,21
|Güler Yat. Holding
|2,80
|2,94
|-19,14
|Halk GMYO
|2,66
|-0,37
|-12,73
|Hatay Tekstil
|16,00
|2,24
|17,34
|Hedef Girişim
|2,70
|1,89
|6,94
|Hedef Holding
|3,64
|-0,27
|Hektaş
|9,67
|7,33
|81,01
|HUB Girişim
|9,45
|0,53
|-48,08
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|-1,29
|9,52
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|0,00
|-13,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|44,60
|-4,00
|231,35
|İdealist GMYO
|1,92
|1,59
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|2,30
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|1,25
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|4,56
|0,66
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|7,03
|5,08
|51,31
|Info Yatırım
|5,00
|2,88
|7,05
|İntema
|38,16
|4,89
|-4,36
|Inveo Yatırım Holding
|27,30
|1,11
|88,64
|İpek Doğal Enerji
|14,00
|1,16
|7,03
|İskenderun Demir Çelik
|17,03
|1,85
|88,47
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi