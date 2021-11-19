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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.11.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,076,96-34,50
Acıpayam Selüloz16,252,91-4,57
Adel Kalemcilik24,162,63-27,64
Adese Gayrimenkul1,06-0,93-56,22
Afyon Çimento3,842,13-24,85
AGESA Hayat Emeklilik21,183,4223,60
Ak Enerji1,83-1,08-17,19
Akbank7,23-0,286,98
Akçansa16,901,084,95
Akdeniz Yatırım Hold.1,933,21-19,69
Akfen GMYO5,550,00112,58
Akın Tekstil30,924,74-2,64
Akiş GMYO1,80-0,55-35,54
Akmerkez GMYO38,72-0,56-36,70
Aksa24,383,3976,48
Aksa Enerji8,053,47116,40
Aksigorta8,121,75-2,28
Aksu Enerji20,58-2,28172,68
Alarko Carrıer293,601,24-18,91
Alarko GMYO26,507,034,62
Alarko Holding10,96-0,1828,62
Albaraka Türk2,06-0,486,19
Alcatel Lucent Teletaş25,123,29-15,31
Alkim Kağıt14,784,8214,19
Alkim Kimya18,051,4028,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,320,00-9,95
Altınyunus Çeşme50,950,691,98
Anadolu Efes24,60-0,4015,16
Anadolu Grubu Holding33,801,7529,38
Anadolu Hayat Emek.10,724,0833,41
Anadolu Isuzu21,865,1021,44
Anadolu Sigorta6,222,81-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,161,87

Anel Elektrik2,323,11-13,55
Arçelik41,060,2044,28
ARD Bilişim Teknolojileri51,600,587,32
Arena Bilgisayar10,638,80-2,50
Armada Bilgisayar54,302,0710,64
Arsan Tekstil4,933,1423,69
Arzum Ev Aletleri16,641,16-31,14
Aselsan18,741,493,66
Ata GMYO3,743,89-32,12
Atakule GMYO2,731,1116,61
Atlantis Yatırım Holding6,80-0,2922,30
Atlas Yat. Ort.1,270,79-27,43
ATP Bilgisayar51,755,01

Avrasya GMYO1,741,16-33,57
Avrasya Petrol ve Tur.2,192,82-31,56
Avrupa Yatırım Holding6,023,610,33
Aydem Enerji6,581,39

Ayen Enerji6,100,9912,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,88-0,6076,25
Aygaz21,383,6950,71
Bagfaş25,76-0,1628,80
Bak Ambalaj17,871,53-9,64
Balatacılar Balatacılık8,162,00-0,97
Bantaş Ambalaj3,163,271,07
Banvit70,60-0,1435,77
Başkent Doğalgaz GMYO13,96-9,99

Baştaş Başkent Çimento8,983,82-48,30
Batı Çimento14,000,00197,24
Batısöke Çimento2,381,71-2,46
Bayrak Taban Sanayi7,010,57-33,93
Bera Holding11,376,66-43,93
Berkosan Yalıtım7,283,85-18,39
Beşiktaş Futbol Yat.5,992,7448,27
Beyaz Filo8,621,77-14,48
Bilici Yatırım15,081,75172,53
Bim Mağazalar66,75-0,30-3,46
Biotrend Çevre ve Enerji21,401,23

Birko Mensucat0,97-1,02-12,61
Birleşim Mühendislik9,451,72

Birlik Mensucat2,07-0,48-40,17
Bizim Mağazaları13,271,45-11,38
BMS Çelik Hasır7,97-0,38

Boğaziçi Beton Sanayi4,665,67

Borusan Mannesmann26,040,93-6,33
Borusan Yat. Paz.360,001,78-20,75
Bosch Fren Sistemleri863,802,22-29,76
Bossa29,223,8463,70
Brisa26,326,9935,93
Burçelik20,620,59-1,90
Burçelik Vana20,221,10-59,28
Bursa Çimento4,241,19-14,82
Carrefoursa40,700,99-43,31
Casa Emtia Petrol119,000,8512,26
Ceo Event Medya9,931,0254,43
Coca Cola İçecek93,95-0,1147,93
Cosmos Yat. Holding9,79-2,5921,46
Credıtwest Faktorıng4,800,00-18,23
Çan2 Termik11,730,60

Çelebi175,80-1,90-3,68
Çelik Halat7,902,86-13,16
Çemaş Döküm1,18-0,84-30,69
Çemtaş16,034,362,03
Çimbeton201,900,25-31,91
Çimentaş26,001,40-28,10
Çimsa29,963,6068,31
Çuhadaroğlu Metal8,842,0816,20
Dagi Giyim2,662,31-21,91
Dagi Yatırım Holding10,602,12-17,83
Dardanel2,694,26-49,48
Datagate Bilgisayar12,624,30-21,66
Demısaş Döküm8,421,8130,03
Denge Holding1,35-0,74-55,55
Deniz GMYO1,63-0,61-11,51
Derimod8,582,02-11,91
Derlüks Yatırım Holding4,601,55-47,85
Desa Deri8,702,23-10,68
Despec Bilgisayar9,152,58-29,94
Deva Holding26,386,729,65
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,791,890,14
Diriteks Diriliş Tekstil4,42-2,0018,50
Ditaş Doğan25,209,9593,76
DO-CO952,00-6,2651,11
Doğan Burda180,909,97706,15
Doğan Holding3,084,762,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,261,35-2,96
Doğu Aras Enerji95,35-0,16

Doğusan3,349,87-8,02
Doğuş GMYO9,347,4814,32
Doğuş Otomotiv43,92-0,2769,42
Döktaş Dökümcülük30,920,780,98
Duran Doğan Basım15,8410,0051,00
Dyo Boya9,512,81-15,45
Eczacıbaşı İlaç6,672,14-7,39
Eczacıbaşı Yatırım43,285,5660,78
E-Data Teknoloji10,001,83

Edip Gayrimenkul3,54-0,846,63
Ege Endüstri1.545,204,38-7,19
Ege Gübre185,801,0929,52
Ege Profil31,182,90-17,18
Ege Seramik13,96-0,1444,48
Egeplast21,26-1,30-36,16
Ekiz Kimya6,040,50-15,29
Elite Naturel Organik Gıda19,054,96

Emek Elektrik2,862,880,16
Eminiş Ambalaj17,230,47-53,23
Emlak Konut GMYO2,181,403,09
Enerjisa Enerji12,805,3511,01
Enka İnşaat12,76-2,6781,20
Erbosan119,100,08193,68
Ereğli Demir Çelik21,241,0561,69
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,081,32

Ersu Gıda4,662,42-5,67
Escar Turizm Taşımacılık25,30-0,16

Escort Teknoloji4,824,56-26,64
Esenboğa Elektrik28,001,5247,17
Etiler Gıda5,24-0,3831,66
Euro Kapital Yat. Ort.3,451,17-9,67
Euro Trend Yat. Ort.3,400,00-3,91
Euro Yat. Ort.3,933,97-11,51
Euro Yatırım Holding1,810,00-36,27
Europap Tezol Kağıt13,910,43

Fade Gıda6,762,5829,96
Fenerbahçe Futbol30,021,421,56
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,280,00-22,66
F-M İzmit Piston110,601,47-9,79
Fonet Bilgi Teknolojileri13,452,283,22
Ford Otosan223,000,5785,68
Formet Metal ve Cam1,220,83-50,27
Frigo Pak Gıda2,8610,0010,42
Galata Wind Enerji4,92-1,80

Galatasaray Sportif4,303,126,17
Garanti Bankası12,05-1,5518,71
Garanti Faktoring12,76-0,2314,65
Garanti Yat. Ort.2,43-0,41-24,44
Gedik Y. Men. Değ.7,012,9418,29
Gediz Ambalaj17,304,4729,10
Gelecek Varlık Yönetimi13,182,97

Gen İlaç13,043,08

Gentaş3,43-1,15-24,00
Gersan Elektrik5,380,94-12,38
Gimat Mağazacılık2,33-0,85

Girişim Elektrik Sanayi25,489,92

Global Men. Değ.5,840,00-2,83
Global Yat. Holding2,111,44-39,94
Good-Year8,794,1510,31
Göltaş Çimento38,983,62-5,03
Gözde Girişim8,918,5311,65
GSD Denizcilik3,950,2562,21
GSD Holding2,714,637,97
Gübre Fabrik.72,10-0,55-16,21
Güler Yat. Holding2,802,94-19,14
Halk GMYO2,66-0,37-12,73
Hatay Tekstil16,002,2417,34
Hedef Girişim2,701,896,94
Hedef Holding3,64-0,27

Hektaş9,677,3381,01
HUB Girişim9,450,53-48,08
Hürriyet Gzt.2,30-1,299,52
ICBC Turkey Bank5,600,00-13,85
İdeal Finansal Teknolojiler44,60-4,00231,35
İdealist GMYO1,921,59-19,09
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,892,30-28,80
İhlas Gazetecilik0,811,25-67,12
İhlas Haber Ajansı4,560,66

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,741,37-35,09
İndeks Bilgisayar7,035,0851,31
Info Yatırım5,002,887,05
İntema38,164,89-4,36
Inveo Yatırım Holding27,301,1188,64
İpek Doğal Enerji14,001,167,03
İskenderun Demir Çelik17,031,8588,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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