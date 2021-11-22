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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.11.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,549,27-28,42
Acıpayam Selüloz16,853,69-1,05
Adel Kalemcilik24,501,41-26,62
Adese Gayrimenkul1,070,94-55,81
Afyon Çimento3,911,82-23,48
AGESA Hayat Emeklilik21,903,4027,80
Ak Enerji1,882,73-14,93
Akbank7,19-0,556,39
Akçansa17,211,836,88
Akdeniz Yatırım Hold.1,940,52-19,27
Akfen GMYO5,46-1,62109,13
Akın Tekstil34,009,967,05
Akiş GMYO1,842,22-34,10
Akmerkez GMYO40,384,29-33,98
Aksa24,701,3178,80
Aksa Enerji8,404,35125,81
Aksigorta8,170,62-1,67
Aksu Enerji20,640,29173,48
Alarko Carrıer303,603,41-16,15
Alarko GMYO26,22-1,063,51
Alarko Holding11,111,3730,38
Albaraka Türk2,060,006,19
Alcatel Lucent Teletaş25,842,87-12,88
Alkim Kağıt15,222,9817,59
Alkim Kimya18,241,0529,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,30-1,52-11,32
Altınyunus Çeşme51,400,882,88
Anadolu Efes24,640,1615,35
Anadolu Grubu Holding33,70-0,3029,00
Anadolu Hayat Emek.10,841,1234,90
Anadolu Isuzu22,000,6422,22
Anadolu Sigorta6,220,00-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,144,86

Anel Elektrik2,445,17-9,08
Arçelik42,062,4447,79
ARD Bilişim Teknolojileri50,85-1,455,76
Arena Bilgisayar11,074,141,54
Armada Bilgisayar56,904,7915,93
Arsan Tekstil5,185,0729,96
Arzum Ev Aletleri16,951,86-29,86
Aselsan18,68-0,323,33
Ata GMYO3,68-1,60-33,21
Atakule GMYO2,781,8318,75
Atlantis Yatırım Holding6,901,4724,10
Atlas Yat. Ort.1,280,79-26,86
ATP Bilgisayar56,909,95

Avrasya GMYO1,792,87-31,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,242,28-30,00
Avrupa Yatırım Holding6,01-0,170,17
Aydem Enerji6,691,67

Ayen Enerji6,313,4416,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,60-1,4173,76
Aygaz21,420,1950,99
Bagfaş26,201,7131,00
Bak Ambalaj18,453,25-6,71
Balatacılar Balatacılık8,00-1,96-2,91
Bantaş Ambalaj3,273,484,58
Banvit70,05-0,7834,71
Başkent Doğalgaz GMYO12,57-9,96

Baştaş Başkent Çimento9,101,34-47,61
Batı Çimento14,000,00197,24
Batısöke Çimento2,452,940,41
Bayrak Taban Sanayi7,243,28-31,76
Bera Holding11,20-1,50-44,77
Berkosan Yalıtım7,563,85-15,25
Beşiktaş Futbol Yat.5,76-3,8442,57
Beyaz Filo8,791,97-12,79
Bilici Yatırım15,744,38184,46
Bim Mağazalar67,601,27-2,24
Biotrend Çevre ve Enerji21,500,47

Birko Mensucat0,970,00-12,61
Birleşim Mühendislik9,682,43

Birlik Mensucat2,04-1,45-41,04
Bizim Mağazaları14,136,48-5,64
BMS Çelik Hasır8,769,91

Boğaziçi Beton Sanayi4,64-0,43

Borusan Mannesmann26,943,46-3,09
Borusan Yat. Paz.372,103,36-18,09
Bosch Fren Sistemleri918,906,38-25,27
Bossa29,982,6067,96
Brisa27,283,6540,89
Burçelik21,443,982,00
Burçelik Vana21,385,74-56,95
Bursa Çimento4,332,12-13,01
Carrefoursa42,845,26-40,33
Casa Emtia Petrol115,00-3,368,49
Ceo Event Medya10,132,0157,54
Coca Cola İçecek94,100,1648,17
Cosmos Yat. Holding9,70-0,9220,35
Credıtwest Faktorıng4,76-0,83-18,91
Çan2 Termik11,730,00

Çelebi178,401,48-2,26
Çelik Halat8,406,33-7,67
Çemaş Döküm1,245,08-27,17
Çemtaş16,472,744,83
Çimbeton210,004,01-29,17
Çimentaş27,023,92-25,28
Çimsa30,923,2073,71
Çuhadaroğlu Metal9,183,8520,67
Dagi Giyim2,711,88-20,44
Dagi Yatırım Holding10,902,83-15,50
Dardanel2,762,60-48,17
Datagate Bilgisayar12,801,43-20,55
Demısaş Döküm8,571,7832,35
Denge Holding1,392,96-54,24
Deniz GMYO1,661,84-9,88
Derimod8,822,80-9,45
Derlüks Yatırım Holding4,743,04-46,26
Desa Deri9,074,25-6,88
Despec Bilgisayar9,251,09-29,17
Deva Holding27,765,2315,39
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,112,973,11
Diriteks Diriliş Tekstil4,23-4,3013,40
Ditaş Doğan27,7210,00113,13
DO-CO962,001,0552,70
Doğan Burda198,909,95786,36
Doğan Holding3,100,653,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,301,77-1,24
Doğu Aras Enerji95,30-0,05

Doğusan3,401,80-6,36
Doğuş GMYO10,077,8223,26
Doğuş Otomotiv44,481,2871,58
Döktaş Dökümcülük31,802,853,85
Duran Doğan Basım17,429,9766,06
Dyo Boya9,863,68-12,33
Eczacıbaşı İlaç6,720,75-6,69
Eczacıbaşı Yatırım44,683,2365,98
E-Data Teknoloji11,0010,00

Edip Gayrimenkul3,570,857,53
Ege Endüstri1.593,603,13-4,28
Ege Gübre204,309,9642,41
Ege Profil32,163,14-14,57
Ege Seramik14,302,4447,99
Egeplast23,389,97-29,79
Ekiz Kimya6,131,49-14,03
Elite Naturel Organik Gıda18,89-0,84

Emek Elektrik2,870,350,51
Eminiş Ambalaj17,612,21-52,20
Emlak Konut GMYO2,190,463,56
Enerjisa Enerji13,021,7212,92
Enka İnşaat13,092,5985,89
Erbosan123,904,03205,51
Ereğli Demir Çelik21,561,5164,12
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,152,27

Ersu Gıda4,803,00-2,83
Escar Turizm Taşımacılık26,203,56

Escort Teknoloji4,860,83-26,03
Esenboğa Elektrik28,622,2150,42
Etiler Gıda5,280,7632,66
Euro Kapital Yat. Ort.3,491,16-8,63
Euro Trend Yat. Ort.3,410,29-3,63
Euro Yat. Ort.3,90-0,76-12,19
Euro Yatırım Holding1,80-0,55-36,62
Europap Tezol Kağıt14,262,52

Fade Gıda7,084,7336,11
Fenerbahçe Futbol33,029,9911,71
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,321,75-21,30
F-M İzmit Piston115,003,98-6,20
Fonet Bilgi Teknolojileri13,681,714,99
Ford Otosan232,404,2293,51
Formet Metal ve Cam1,241,64-49,45
Frigo Pak Gıda3,149,7921,23
Galata Wind Enerji5,011,83

Galatasaray Sportif4,12-4,191,73
Garanti Bankası11,94-0,9117,62
Garanti Faktoring12,62-1,1013,39
Garanti Yat. Ort.2,440,41-24,13
Gedik Y. Men. Değ.7,141,8520,48
Gediz Ambalaj17,732,4932,31
Gelecek Varlık Yönetimi13,04-1,06

Gen İlaç13,312,07

Gentaş3,491,75-22,67
Gersan Elektrik5,512,42-10,26
Gimat Mağazacılık2,23-4,29

Girişim Elektrik Sanayi27,969,73

Global Men. Değ.6,226,513,49
Global Yat. Holding2,183,32-37,95
Good-Year9,103,5314,20
Göltaş Çimento39,721,90-3,23
Gözde Girişim8,74-1,919,52
GSD Denizcilik4,206,3372,47
GSD Holding2,979,5918,33
Gübre Fabrik.74,052,70-13,95
Güler Yat. Holding2,862,14-17,41
Halk GMYO2,691,13-11,74
Hatay Tekstil16,805,0023,21
Hedef Girişim2,772,599,71
Hedef Holding3,650,27

Hektaş9,841,7684,19
HUB Girişim9,621,80-47,14
Hürriyet Gzt.2,310,4310,00
ICBC Turkey Bank5,803,57-10,77
İdeal Finansal Teknolojiler40,14-10,00198,22
İdealist GMYO1,983,13-16,56
İhlas Ev Aletleri0,982,08-47,40
İhlas Gayrimenkul0,912,25-27,20
İhlas Gazetecilik0,832,47-66,31
İhlas Haber Ajansı5,019,87

İhlas Holding0,573,64-49,23
İhlas Yayın Holding0,73-1,35-35,96
İndeks Bilgisayar7,060,4351,96
Info Yatırım5,265,2012,62
İntema40,806,922,26
Inveo Yatırım Holding28,062,7893,89
İpek Doğal Enerji13,90-0,716,27
İskenderun Demir Çelik17,683,8295,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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