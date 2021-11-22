Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,54
|9,27
|-28,42
|Acıpayam Selüloz
|16,85
|3,69
|-1,05
|Adel Kalemcilik
|24,50
|1,41
|-26,62
|Adese Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-55,81
|Afyon Çimento
|3,91
|1,82
|-23,48
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,90
|3,40
|27,80
|Ak Enerji
|1,88
|2,73
|-14,93
|Akbank
|7,19
|-0,55
|6,39
|Akçansa
|17,21
|1,83
|6,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|0,52
|-19,27
|Akfen GMYO
|5,46
|-1,62
|109,13
|Akın Tekstil
|34,00
|9,96
|7,05
|Akiş GMYO
|1,84
|2,22
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|40,38
|4,29
|-33,98
|Aksa
|24,70
|1,31
|78,80
|Aksa Enerji
|8,40
|4,35
|125,81
|Aksigorta
|8,17
|0,62
|-1,67
|Aksu Enerji
|20,64
|0,29
|173,48
|Alarko Carrıer
|303,60
|3,41
|-16,15
|Alarko GMYO
|26,22
|-1,06
|3,51
|Alarko Holding
|11,11
|1,37
|30,38
|Albaraka Türk
|2,06
|0,00
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,84
|2,87
|-12,88
|Alkim Kağıt
|15,22
|2,98
|17,59
|Alkim Kimya
|18,24
|1,05
|29,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|-1,52
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|0,88
|2,88
|Anadolu Efes
|24,64
|0,16
|15,35
|Anadolu Grubu Holding
|33,70
|-0,30
|29,00
|Anadolu Hayat Emek.
|10,84
|1,12
|34,90
|Anadolu Isuzu
|22,00
|0,64
|22,22
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,14
|4,86
|Anel Elektrik
|2,44
|5,17
|-9,08
|Arçelik
|42,06
|2,44
|47,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,85
|-1,45
|5,76
|Arena Bilgisayar
|11,07
|4,14
|1,54
|Armada Bilgisayar
|56,90
|4,79
|15,93
|Arsan Tekstil
|5,18
|5,07
|29,96
|Arzum Ev Aletleri
|16,95
|1,86
|-29,86
|Aselsan
|18,68
|-0,32
|3,33
|Ata GMYO
|3,68
|-1,60
|-33,21
|Atakule GMYO
|2,78
|1,83
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|6,90
|1,47
|24,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|56,90
|9,95
|Avrasya GMYO
|1,79
|2,87
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|2,28
|-30,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,01
|-0,17
|0,17
|Aydem Enerji
|6,69
|1,67
|Ayen Enerji
|6,31
|3,44
|16,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,60
|-1,41
|73,76
|Aygaz
|21,42
|0,19
|50,99
|Bagfaş
|26,20
|1,71
|31,00
|Bak Ambalaj
|18,45
|3,25
|-6,71
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-1,96
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|3,48
|4,58
|Banvit
|70,05
|-0,78
|34,71
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,57
|-9,96
|Baştaş Başkent Çimento
|9,10
|1,34
|-47,61
|Batı Çimento
|14,00
|0,00
|197,24
|Batısöke Çimento
|2,45
|2,94
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|3,28
|-31,76
|Bera Holding
|11,20
|-1,50
|-44,77
|Berkosan Yalıtım
|7,56
|3,85
|-15,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,76
|-3,84
|42,57
|Beyaz Filo
|8,79
|1,97
|-12,79
|Bilici Yatırım
|15,74
|4,38
|184,46
|Bim Mağazalar
|67,60
|1,27
|-2,24
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,50
|0,47
|Birko Mensucat
|0,97
|0,00
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,68
|2,43
|Birlik Mensucat
|2,04
|-1,45
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|14,13
|6,48
|-5,64
|BMS Çelik Hasır
|8,76
|9,91
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,64
|-0,43
|Borusan Mannesmann
|26,94
|3,46
|-3,09
|Borusan Yat. Paz.
|372,10
|3,36
|-18,09
|Bosch Fren Sistemleri
|918,90
|6,38
|-25,27
|Bossa
|29,98
|2,60
|67,96
|Brisa
|27,28
|3,65
|40,89
|Burçelik
|21,44
|3,98
|2,00
|Burçelik Vana
|21,38
|5,74
|-56,95
|Bursa Çimento
|4,33
|2,12
|-13,01
|Carrefoursa
|42,84
|5,26
|-40,33
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|-3,36
|8,49
|Ceo Event Medya
|10,13
|2,01
|57,54
|Coca Cola İçecek
|94,10
|0,16
|48,17
|Cosmos Yat. Holding
|9,70
|-0,92
|20,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,76
|-0,83
|-18,91
|Çan2 Termik
|11,73
|0,00
|Çelebi
|178,40
|1,48
|-2,26
|Çelik Halat
|8,40
|6,33
|-7,67
|Çemaş Döküm
|1,24
|5,08
|-27,17
|Çemtaş
|16,47
|2,74
|4,83
|Çimbeton
|210,00
|4,01
|-29,17
|Çimentaş
|27,02
|3,92
|-25,28
|Çimsa
|30,92
|3,20
|73,71
|Çuhadaroğlu Metal
|9,18
|3,85
|20,67
|Dagi Giyim
|2,71
|1,88
|-20,44
|Dagi Yatırım Holding
|10,90
|2,83
|-15,50
|Dardanel
|2,76
|2,60
|-48,17
|Datagate Bilgisayar
|12,80
|1,43
|-20,55
|Demısaş Döküm
|8,57
|1,78
|32,35
|Denge Holding
|1,39
|2,96
|-54,24
|Deniz GMYO
|1,66
|1,84
|-9,88
|Derimod
|8,82
|2,80
|-9,45
|Derlüks Yatırım Holding
|4,74
|3,04
|-46,26
|Desa Deri
|9,07
|4,25
|-6,88
|Despec Bilgisayar
|9,25
|1,09
|-29,17
|Deva Holding
|27,76
|5,23
|15,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,11
|2,97
|3,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,23
|-4,30
|13,40
|Ditaş Doğan
|27,72
|10,00
|113,13
|DO-CO
|962,00
|1,05
|52,70
|Doğan Burda
|198,90
|9,95
|786,36
|Doğan Holding
|3,10
|0,65
|3,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,30
|1,77
|-1,24
|Doğu Aras Enerji
|95,30
|-0,05
|Doğusan
|3,40
|1,80
|-6,36
|Doğuş GMYO
|10,07
|7,82
|23,26
|Doğuş Otomotiv
|44,48
|1,28
|71,58
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|2,85
|3,85
|Duran Doğan Basım
|17,42
|9,97
|66,06
|Dyo Boya
|9,86
|3,68
|-12,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|0,75
|-6,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,68
|3,23
|65,98
|E-Data Teknoloji
|11,00
|10,00
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|0,85
|7,53
|Ege Endüstri
|1.593,60
|3,13
|-4,28
|Ege Gübre
|204,30
|9,96
|42,41
|Ege Profil
|32,16
|3,14
|-14,57
|Ege Seramik
|14,30
|2,44
|47,99
|Egeplast
|23,38
|9,97
|-29,79
|Ekiz Kimya
|6,13
|1,49
|-14,03
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,89
|-0,84
|Emek Elektrik
|2,87
|0,35
|0,51
|Eminiş Ambalaj
|17,61
|2,21
|-52,20
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|0,46
|3,56
|Enerjisa Enerji
|13,02
|1,72
|12,92
|Enka İnşaat
|13,09
|2,59
|85,89
|Erbosan
|123,90
|4,03
|205,51
|Ereğli Demir Çelik
|21,56
|1,51
|64,12
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,15
|2,27
|Ersu Gıda
|4,80
|3,00
|-2,83
|Escar Turizm Taşımacılık
|26,20
|3,56
|Escort Teknoloji
|4,86
|0,83
|-26,03
|Esenboğa Elektrik
|28,62
|2,21
|50,42
|Etiler Gıda
|5,28
|0,76
|32,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,49
|1,16
|-8,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,41
|0,29
|-3,63
|Euro Yat. Ort.
|3,90
|-0,76
|-12,19
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|-0,55
|-36,62
|Europap Tezol Kağıt
|14,26
|2,52
|Fade Gıda
|7,08
|4,73
|36,11
|Fenerbahçe Futbol
|33,02
|9,99
|11,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,32
|1,75
|-21,30
|F-M İzmit Piston
|115,00
|3,98
|-6,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,68
|1,71
|4,99
|Ford Otosan
|232,40
|4,22
|93,51
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|1,64
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|3,14
|9,79
|21,23
|Galata Wind Enerji
|5,01
|1,83
|Galatasaray Sportif
|4,12
|-4,19
|1,73
|Garanti Bankası
|11,94
|-0,91
|17,62
|Garanti Faktoring
|12,62
|-1,10
|13,39
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|0,41
|-24,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,14
|1,85
|20,48
|Gediz Ambalaj
|17,73
|2,49
|32,31
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,04
|-1,06
|Gen İlaç
|13,31
|2,07
|Gentaş
|3,49
|1,75
|-22,67
|Gersan Elektrik
|5,51
|2,42
|-10,26
|Gimat Mağazacılık
|2,23
|-4,29
|Girişim Elektrik Sanayi
|27,96
|9,73
|Global Men. Değ.
|6,22
|6,51
|3,49
|Global Yat. Holding
|2,18
|3,32
|-37,95
|Good-Year
|9,10
|3,53
|14,20
|Göltaş Çimento
|39,72
|1,90
|-3,23
|Gözde Girişim
|8,74
|-1,91
|9,52
|GSD Denizcilik
|4,20
|6,33
|72,47
|GSD Holding
|2,97
|9,59
|18,33
|Gübre Fabrik.
|74,05
|2,70
|-13,95
|Güler Yat. Holding
|2,86
|2,14
|-17,41
|Halk GMYO
|2,69
|1,13
|-11,74
|Hatay Tekstil
|16,80
|5,00
|23,21
|Hedef Girişim
|2,77
|2,59
|9,71
|Hedef Holding
|3,65
|0,27
|Hektaş
|9,84
|1,76
|84,19
|HUB Girişim
|9,62
|1,80
|-47,14
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|0,43
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|5,80
|3,57
|-10,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|40,14
|-10,00
|198,22
|İdealist GMYO
|1,98
|3,13
|-16,56
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|2,08
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|2,25
|-27,20
|İhlas Gazetecilik
|0,83
|2,47
|-66,31
|İhlas Haber Ajansı
|5,01
|9,87
|İhlas Holding
|0,57
|3,64
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-1,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|7,06
|0,43
|51,96
|Info Yatırım
|5,26
|5,20
|12,62
|İntema
|40,80
|6,92
|2,26
|Inveo Yatırım Holding
|28,06
|2,78
|93,89
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|-0,71
|6,27
|İskenderun Demir Çelik
|17,68
|3,82
|95,66
(Sürecek)
Kaynak: AA
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