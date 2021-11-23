Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 -7,58 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,60 -1,48 -2,51 Adel Kalemcilik 23,88 -2,53 -28,48 Adese Gayrimenkul 0,97 -9,35 -59,94 Afyon Çimento 3,79 -3,07 -25,83 AGESA Hayat Emeklilik 21,70 -0,91 26,63 Ak Enerji 1,86 -1,06 -15,84 Akbank 6,90 -4,03 2,10 Akçansa 16,98 -1,34 5,45 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -4,64 -23,02 Akfen GMYO 5,20 -4,76 99,17 Akın Tekstil 36,02 5,94 13,41 Akiş GMYO 1,77 -3,80 -36,61 Akmerkez GMYO 39,42 -2,38 -35,55 Aksa 25,58 3,56 85,17 Aksa Enerji 9,11 8,45 144,89 Aksigorta 8,07 -1,22 -2,88 Aksu Enerji 20,40 -1,16 170,30 Alarko Carrıer 296,00 -2,50 -18,25 Alarko GMYO 27,12 3,43 7,06 Alarko Holding 11,02 -0,81 29,32 Albaraka Türk 2,04 -0,97 5,15 Alcatel Lucent Teletaş 25,44 -1,55 -14,23 Alkim Kağıt 15,18 -0,26 17,28 Alkim Kimya 18,36 0,66 30,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,26 -3,08 -14,04 Altınyunus Çeşme 50,50 -1,75 1,08 Anadolu Efes 24,30 -1,38 13,76 Anadolu Grubu Holding 34,76 3,15 33,05 Anadolu Hayat Emek. 10,75 -0,83 33,78 Anadolu Isuzu 22,54 2,45 25,22 Anadolu Sigorta 6,22 0,00 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,92 -1,04 Anel Elektrik 2,43 -0,41 -9,45 Arçelik 43,62 3,71 53,28 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 -1,67 3,99 Arena Bilgisayar 11,32 2,26 3,83 Armada Bilgisayar 56,70 -0,35 15,53 Arsan Tekstil 5,18 0,00 29,96 Arzum Ev Aletleri 16,53 -2,48 -31,59 Aselsan 19,29 3,27 6,70 Ata GMYO 3,57 -2,99 -35,21 Atakule GMYO 2,68 -3,60 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,90 0,00 24,10 Atlas Yat. Ort. 1,26 -1,56 -28,00 ATP Bilgisayar 62,55 9,93 Avrasya GMYO 1,74 -2,79 -33,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -4,02 -32,81 Avrupa Yatırım Holding 5,94 -1,16 -1,00 Aydem Enerji 6,57 -1,79 Ayen Enerji 6,23 -1,27 15,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,60 0,00 73,76 Aygaz 21,88 2,15 54,23 Bagfaş 25,50 -2,67 27,50 Bak Ambalaj 17,99 -2,49 -9,03 Balatacılar Balatacılık 7,80 -2,50 -5,34 Bantaş Ambalaj 3,15 -3,67 0,75 Banvit 70,05 0,00 34,71 Başkent Doğalgaz GMYO 11,32 -9,94 Baştaş Başkent Çimento 8,90 -2,20 -48,76 Batı Çimento 13,67 -2,36 190,23 Batısöke Çimento 2,37 -3,27 -2,87 Bayrak Taban Sanayi 7,05 -2,62 -33,55 Bera Holding 10,96 -2,14 -45,96 Berkosan Yalıtım 7,50 -0,79 -15,92 Beşiktaş Futbol Yat. 5,45 -5,38 34,90 Beyaz Filo 8,60 -2,16 -14,68 Bilici Yatırım 14,80 -5,97 167,47 Bim Mağazalar 68,05 0,67 -1,58 Biotrend Çevre ve Enerji 21,86 1,67 Birko Mensucat 0,94 -3,09 -15,32 Birleşim Mühendislik 9,30 -3,93 Birlik Mensucat 2,02 -0,98 -41,62 Bizim Mağazaları 13,82 -2,19 -7,71 BMS Çelik Hasır 8,61 -1,71 Boğaziçi Beton Sanayi 4,51 -2,80 Borusan Mannesmann 26,72 -0,82 -3,88 Borusan Yat. Paz. 363,00 -2,45 -20,09 Bosch Fren Sistemleri 901,00 -1,95 -26,73 Bossa 29,16 -2,74 63,36 Brisa 27,46 0,66 41,82 Burçelik 21,00 -2,05 -0,10 Burçelik Vana 20,82 -2,62 -58,07 Bursa Çimento 4,50 3,93 -9,60 Carrefoursa 40,80 -4,76 -43,18 Casa Emtia Petrol 114,00 -0,87 7,55 Ceo Event Medya 9,96 -1,68 54,90 Coca Cola İçecek 91,45 -2,82 44,00 Cosmos Yat. Holding 9,41 -2,99 16,75 Credıtwest Faktorıng 4,52 -5,04 -23,00 Çan2 Termik 11,28 -3,84 Çelebi 178,50 0,06 -2,21 Çelik Halat 7,92 -5,71 -12,94 Çemaş Döküm 1,21 -2,42 -28,93 Çemtaş 16,54 0,43 5,28 Çimbeton 201,40 -4,10 -32,07 Çimentaş 27,40 1,41 -24,23 Çimsa 31,34 1,36 76,07 Çuhadaroğlu Metal 9,15 -0,33 20,28 Dagi Giyim 2,59 -4,43 -23,97 Dagi Yatırım Holding 10,68 -2,02 -17,21 Dardanel 2,64 -4,35 -50,42 Datagate Bilgisayar 12,37 -3,36 -23,22 Demısaş Döküm 8,90 3,85 37,44 Denge Holding 1,33 -4,32 -56,21 Deniz GMYO 1,65 -0,60 -10,43 Derimod 8,44 -4,31 -13,35 Derlüks Yatırım Holding 4,57 -3,59 -48,19 Desa Deri 8,75 -3,53 -10,16 Despec Bilgisayar 9,01 -2,59 -31,01 Deva Holding 27,90 0,50 15,97 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,91 -1,80 1,25 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 -6,62 5,90 Ditaş Doğan 30,48 9,96 134,35 DO-CO 1.035,00 7,59 64,29 Doğan Burda 218,70 9,95 874,60 Doğan Holding 3,24 4,52 8,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,22 -3,48 -4,68 Doğu Aras Enerji 93,10 -2,31 Doğusan 3,25 -4,41 -10,50 Doğuş GMYO 10,96 8,84 34,15 Doğuş Otomotiv 44,36 -0,27 71,12 Döktaş Dökümcülük 30,94 -2,70 1,05 Duran Doğan Basım 19,16 9,99 82,65 Dyo Boya 9,72 -1,42 -13,58 Eczacıbaşı İlaç 6,83 1,64 -5,16 Eczacıbaşı Yatırım 43,62 -2,37 62,04 E-Data Teknoloji 11,62 5,64 Edip Gayrimenkul 3,43 -3,92 3,31 Ege Endüstri 1.599,80 0,39 -3,91 Ege Gübre 210,10 2,84 46,46 Ege Profil 31,90 -0,81 -15,26 Ege Seramik 14,60 2,10 51,10 Egeplast 22,50 -3,76 -32,43 Ekiz Kimya 6,30 2,77 -11,64 Elite Naturel Organik Gıda 18,50 -2,06 Emek Elektrik 2,82 -1,74 -1,24 Eminiş Ambalaj 17,87 1,48 -51,49 Emlak Konut GMYO 2,17 -0,91 2,62 Enerjisa Enerji 12,88 -1,08 11,70 Enka İnşaat 14,26 8,94 102,50 Erbosan 126,90 2,42 212,91 Ereğli Demir Çelik 23,08 7,05 75,69 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 -2,54 Ersu Gıda 4,75 -1,04 -3,85 Escar Turizm Taşımacılık 25,96 -0,92 Escort Teknoloji 4,74 -2,47 -27,85 Esenboğa Elektrik 27,94 -2,38 46,85 Etiler Gıda 5,30 0,38 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 3,32 -4,87 -13,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 -0,88 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,70 -5,13 -16,69 Euro Yatırım Holding 1,74 -3,33 -38,73 Europap Tezol Kağıt 13,90 -2,52 Fade Gıda 6,87 -2,97 32,07 Fenerbahçe Futbol 31,14 -5,69 5,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,27 -2,16 -23,00 F-M İzmit Piston 113,10 -1,65 -7,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,35 -2,41 2,46 Ford Otosan 237,50 2,19 97,76 Formet Metal ve Cam 1,21 -2,42 -50,68 Frigo Pak Gıda 3,45 9,87 33,20 Galata Wind Enerji 4,97 -0,80 Galatasaray Sportif 3,95 -4,13 -2,47 Garanti Bankası 11,57 -3,10 13,98 Garanti Faktoring 12,36 -2,06 11,05 Garanti Yat. Ort. 2,39 -2,05 -25,68 Gedik Y. Men. Değ. 7,01 -1,82 18,29 Gediz Ambalaj 18,07 1,92 34,85 Gelecek Varlık Yönetimi 12,66 -2,91 Gen İlaç 13,02 -2,18 Gentaş 3,47 -0,57 -23,12 Gersan Elektrik 5,38 -2,36 -12,38 Gimat Mağazacılık 2,24 0,45 Girişim Elektrik Sanayi 25,18 -9,94 Global Men. Değ. 6,29 1,13 4,66 Global Yat. Holding 2,16 -0,92 -38,52 Good-Year 9,05 -0,55 13,58 Göltaş Çimento 38,80 -2,32 -5,47 Gözde Girişim 8,52 -2,52 6,77 GSD Denizcilik 4,30 2,38 76,58 GSD Holding 3,16 6,40 25,90 Gübre Fabrik. 73,10 -1,28 -15,05 Güler Yat. Holding 2,72 -4,90 -21,45 Halk GMYO 2,61 -2,97 -14,37 Hatay Tekstil 16,55 -1,49 21,37 Hedef Girişim 2,68 -3,25 6,15 Hedef Holding 3,55 -2,74 Hektaş 9,75 -0,91 82,51 HUB Girişim 9,27 -3,64 -49,07 Hürriyet Gzt. 2,26 -2,16 7,62 ICBC Turkey Bank 5,82 0,34 -10,46 İdeal Finansal Teknolojiler 42,40 5,63 215,01 İdealist GMYO 1,90 -4,04 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,95 -3,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,88 -3,30 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,75 -9,64 -69,56 İhlas Haber Ajansı 5,51 9,98 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,71 -2,74 -37,72 İndeks Bilgisayar 7,33 3,82 57,77 Info Yatırım 5,16 -1,90 10,48 İntema 40,88 0,20 2,46 Inveo Yatırım Holding 27,34 -2,57 88,91 İpek Doğal Enerji 14,17 1,94 8,33 İskenderun Demir Çelik 18,94 7,13 109,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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