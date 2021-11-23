Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|-7,58
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,60
|-1,48
|-2,51
|Adel Kalemcilik
|23,88
|-2,53
|-28,48
|Adese Gayrimenkul
|0,97
|-9,35
|-59,94
|Afyon Çimento
|3,79
|-3,07
|-25,83
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,70
|-0,91
|26,63
|Ak Enerji
|1,86
|-1,06
|-15,84
|Akbank
|6,90
|-4,03
|2,10
|Akçansa
|16,98
|-1,34
|5,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-4,64
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,20
|-4,76
|99,17
|Akın Tekstil
|36,02
|5,94
|13,41
|Akiş GMYO
|1,77
|-3,80
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,42
|-2,38
|-35,55
|Aksa
|25,58
|3,56
|85,17
|Aksa Enerji
|9,11
|8,45
|144,89
|Aksigorta
|8,07
|-1,22
|-2,88
|Aksu Enerji
|20,40
|-1,16
|170,30
|Alarko Carrıer
|296,00
|-2,50
|-18,25
|Alarko GMYO
|27,12
|3,43
|7,06
|Alarko Holding
|11,02
|-0,81
|29,32
|Albaraka Türk
|2,04
|-0,97
|5,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,44
|-1,55
|-14,23
|Alkim Kağıt
|15,18
|-0,26
|17,28
|Alkim Kimya
|18,36
|0,66
|30,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,26
|-3,08
|-14,04
|Altınyunus Çeşme
|50,50
|-1,75
|1,08
|Anadolu Efes
|24,30
|-1,38
|13,76
|Anadolu Grubu Holding
|34,76
|3,15
|33,05
|Anadolu Hayat Emek.
|10,75
|-0,83
|33,78
|Anadolu Isuzu
|22,54
|2,45
|25,22
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,00
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,92
|-1,04
|Anel Elektrik
|2,43
|-0,41
|-9,45
|Arçelik
|43,62
|3,71
|53,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|-1,67
|3,99
|Arena Bilgisayar
|11,32
|2,26
|3,83
|Armada Bilgisayar
|56,70
|-0,35
|15,53
|Arsan Tekstil
|5,18
|0,00
|29,96
|Arzum Ev Aletleri
|16,53
|-2,48
|-31,59
|Aselsan
|19,29
|3,27
|6,70
|Ata GMYO
|3,57
|-2,99
|-35,21
|Atakule GMYO
|2,68
|-3,60
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,90
|0,00
|24,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-1,56
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|62,55
|9,93
|Avrasya GMYO
|1,74
|-2,79
|-33,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|-4,02
|-32,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,94
|-1,16
|-1,00
|Aydem Enerji
|6,57
|-1,79
|Ayen Enerji
|6,23
|-1,27
|15,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,60
|0,00
|73,76
|Aygaz
|21,88
|2,15
|54,23
|Bagfaş
|25,50
|-2,67
|27,50
|Bak Ambalaj
|17,99
|-2,49
|-9,03
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|-2,50
|-5,34
|Bantaş Ambalaj
|3,15
|-3,67
|0,75
|Banvit
|70,05
|0,00
|34,71
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,32
|-9,94
|Baştaş Başkent Çimento
|8,90
|-2,20
|-48,76
|Batı Çimento
|13,67
|-2,36
|190,23
|Batısöke Çimento
|2,37
|-3,27
|-2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|7,05
|-2,62
|-33,55
|Bera Holding
|10,96
|-2,14
|-45,96
|Berkosan Yalıtım
|7,50
|-0,79
|-15,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,45
|-5,38
|34,90
|Beyaz Filo
|8,60
|-2,16
|-14,68
|Bilici Yatırım
|14,80
|-5,97
|167,47
|Bim Mağazalar
|68,05
|0,67
|-1,58
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,86
|1,67
|Birko Mensucat
|0,94
|-3,09
|-15,32
|Birleşim Mühendislik
|9,30
|-3,93
|Birlik Mensucat
|2,02
|-0,98
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|13,82
|-2,19
|-7,71
|BMS Çelik Hasır
|8,61
|-1,71
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,51
|-2,80
|Borusan Mannesmann
|26,72
|-0,82
|-3,88
|Borusan Yat. Paz.
|363,00
|-2,45
|-20,09
|Bosch Fren Sistemleri
|901,00
|-1,95
|-26,73
|Bossa
|29,16
|-2,74
|63,36
|Brisa
|27,46
|0,66
|41,82
|Burçelik
|21,00
|-2,05
|-0,10
|Burçelik Vana
|20,82
|-2,62
|-58,07
|Bursa Çimento
|4,50
|3,93
|-9,60
|Carrefoursa
|40,80
|-4,76
|-43,18
|Casa Emtia Petrol
|114,00
|-0,87
|7,55
|Ceo Event Medya
|9,96
|-1,68
|54,90
|Coca Cola İçecek
|91,45
|-2,82
|44,00
|Cosmos Yat. Holding
|9,41
|-2,99
|16,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,52
|-5,04
|-23,00
|Çan2 Termik
|11,28
|-3,84
|Çelebi
|178,50
|0,06
|-2,21
|Çelik Halat
|7,92
|-5,71
|-12,94
|Çemaş Döküm
|1,21
|-2,42
|-28,93
|Çemtaş
|16,54
|0,43
|5,28
|Çimbeton
|201,40
|-4,10
|-32,07
|Çimentaş
|27,40
|1,41
|-24,23
|Çimsa
|31,34
|1,36
|76,07
|Çuhadaroğlu Metal
|9,15
|-0,33
|20,28
|Dagi Giyim
|2,59
|-4,43
|-23,97
|Dagi Yatırım Holding
|10,68
|-2,02
|-17,21
|Dardanel
|2,64
|-4,35
|-50,42
|Datagate Bilgisayar
|12,37
|-3,36
|-23,22
|Demısaş Döküm
|8,90
|3,85
|37,44
|Denge Holding
|1,33
|-4,32
|-56,21
|Deniz GMYO
|1,65
|-0,60
|-10,43
|Derimod
|8,44
|-4,31
|-13,35
|Derlüks Yatırım Holding
|4,57
|-3,59
|-48,19
|Desa Deri
|8,75
|-3,53
|-10,16
|Despec Bilgisayar
|9,01
|-2,59
|-31,01
|Deva Holding
|27,90
|0,50
|15,97
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,91
|-1,80
|1,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,95
|-6,62
|5,90
|Ditaş Doğan
|30,48
|9,96
|134,35
|DO-CO
|1.035,00
|7,59
|64,29
|Doğan Burda
|218,70
|9,95
|874,60
|Doğan Holding
|3,24
|4,52
|8,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|-3,48
|-4,68
|Doğu Aras Enerji
|93,10
|-2,31
|Doğusan
|3,25
|-4,41
|-10,50
|Doğuş GMYO
|10,96
|8,84
|34,15
|Doğuş Otomotiv
|44,36
|-0,27
|71,12
|Döktaş Dökümcülük
|30,94
|-2,70
|1,05
|Duran Doğan Basım
|19,16
|9,99
|82,65
|Dyo Boya
|9,72
|-1,42
|-13,58
|Eczacıbaşı İlaç
|6,83
|1,64
|-5,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,62
|-2,37
|62,04
|E-Data Teknoloji
|11,62
|5,64
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|-3,92
|3,31
|Ege Endüstri
|1.599,80
|0,39
|-3,91
|Ege Gübre
|210,10
|2,84
|46,46
|Ege Profil
|31,90
|-0,81
|-15,26
|Ege Seramik
|14,60
|2,10
|51,10
|Egeplast
|22,50
|-3,76
|-32,43
|Ekiz Kimya
|6,30
|2,77
|-11,64
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,50
|-2,06
|Emek Elektrik
|2,82
|-1,74
|-1,24
|Eminiş Ambalaj
|17,87
|1,48
|-51,49
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|-0,91
|2,62
|Enerjisa Enerji
|12,88
|-1,08
|11,70
|Enka İnşaat
|14,26
|8,94
|102,50
|Erbosan
|126,90
|2,42
|212,91
|Ereğli Demir Çelik
|23,08
|7,05
|75,69
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,07
|-2,54
|Ersu Gıda
|4,75
|-1,04
|-3,85
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,96
|-0,92
|Escort Teknoloji
|4,74
|-2,47
|-27,85
|Esenboğa Elektrik
|27,94
|-2,38
|46,85
|Etiler Gıda
|5,30
|0,38
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,32
|-4,87
|-13,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|-0,88
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,70
|-5,13
|-16,69
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|-3,33
|-38,73
|Europap Tezol Kağıt
|13,90
|-2,52
|Fade Gıda
|6,87
|-2,97
|32,07
|Fenerbahçe Futbol
|31,14
|-5,69
|5,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,27
|-2,16
|-23,00
|F-M İzmit Piston
|113,10
|-1,65
|-7,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,35
|-2,41
|2,46
|Ford Otosan
|237,50
|2,19
|97,76
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-2,42
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|3,45
|9,87
|33,20
|Galata Wind Enerji
|4,97
|-0,80
|Galatasaray Sportif
|3,95
|-4,13
|-2,47
|Garanti Bankası
|11,57
|-3,10
|13,98
|Garanti Faktoring
|12,36
|-2,06
|11,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,39
|-2,05
|-25,68
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,01
|-1,82
|18,29
|Gediz Ambalaj
|18,07
|1,92
|34,85
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,66
|-2,91
|Gen İlaç
|13,02
|-2,18
|Gentaş
|3,47
|-0,57
|-23,12
|Gersan Elektrik
|5,38
|-2,36
|-12,38
|Gimat Mağazacılık
|2,24
|0,45
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,18
|-9,94
|Global Men. Değ.
|6,29
|1,13
|4,66
|Global Yat. Holding
|2,16
|-0,92
|-38,52
|Good-Year
|9,05
|-0,55
|13,58
|Göltaş Çimento
|38,80
|-2,32
|-5,47
|Gözde Girişim
|8,52
|-2,52
|6,77
|GSD Denizcilik
|4,30
|2,38
|76,58
|GSD Holding
|3,16
|6,40
|25,90
|Gübre Fabrik.
|73,10
|-1,28
|-15,05
|Güler Yat. Holding
|2,72
|-4,90
|-21,45
|Halk GMYO
|2,61
|-2,97
|-14,37
|Hatay Tekstil
|16,55
|-1,49
|21,37
|Hedef Girişim
|2,68
|-3,25
|6,15
|Hedef Holding
|3,55
|-2,74
|Hektaş
|9,75
|-0,91
|82,51
|HUB Girişim
|9,27
|-3,64
|-49,07
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-2,16
|7,62
|ICBC Turkey Bank
|5,82
|0,34
|-10,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,40
|5,63
|215,01
|İdealist GMYO
|1,90
|-4,04
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-3,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-3,30
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-9,64
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|5,51
|9,98
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,71
|-2,74
|-37,72
|İndeks Bilgisayar
|7,33
|3,82
|57,77
|Info Yatırım
|5,16
|-1,90
|10,48
|İntema
|40,88
|0,20
|2,46
|Inveo Yatırım Holding
|27,34
|-2,57
|88,91
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|1,94
|8,33
|İskenderun Demir Çelik
|18,94
|7,13
|109,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
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