Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 0,00 -33,85 Acıpayam Selüloz 17,27 4,04 1,42 Adel Kalemcilik 24,46 2,43 -26,74 Adese Gayrimenkul 0,89 -8,25 -63,24 Afyon Çimento 3,85 1,58 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 20,72 -4,52 20,92 Ak Enerji 1,85 -0,54 -16,29 Akbank 6,98 1,16 3,29 Akçansa 17,89 5,36 11,10 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 1,62 -21,77 Akfen GMYO 5,58 7,31 113,73 Akın Tekstil 35,82 -0,56 12,78 Akiş GMYO 1,80 1,69 -35,54 Akmerkez GMYO 40,30 2,23 -34,11 Aksa 25,50 -0,31 84,59 Aksa Enerji 9,07 -0,44 143,82 Aksigorta 7,98 -1,12 -3,96 Aksu Enerji 20,80 1,96 175,60 Alarko Carrıer 306,30 3,48 -15,40 Alarko GMYO 26,88 -0,88 6,12 Alarko Holding 11,29 2,45 32,49 Albaraka Türk 2,08 1,96 7,22 Alcatel Lucent Teletaş 26,54 4,32 -10,52 Alkim Kağıt 15,63 2,96 20,75 Alkim Kimya 18,92 3,05 34,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,25 -0,79 -14,73 Altınyunus Çeşme 54,90 8,71 9,89 Anadolu Efes 25,26 3,95 18,25 Anadolu Grubu Holding 36,00 3,57 37,80 Anadolu Hayat Emek. 11,28 4,93 40,38 Anadolu Isuzu 22,86 1,42 27,00 Anadolu Sigorta 6,27 0,80 -13,16 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,02 0,48 Anel Elektrik 2,53 4,12 -5,73 Arçelik 43,14 -1,10 51,59 ARD Bilişim Teknolojileri 51,40 2,80 6,91 Arena Bilgisayar 11,26 -0,53 3,28 Armada Bilgisayar 56,10 -1,06 14,30 Arsan Tekstil 5,32 2,70 33,47 Arzum Ev Aletleri 16,53 0,00 -31,59 Aselsan 21,00 8,86 16,16 Ata GMYO 3,60 0,84 -34,66 Atakule GMYO 2,71 1,12 15,76 Atlantis Yatırım Holding 6,94 0,58 24,82 Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 -28,00 ATP Bilgisayar 68,80 9,99 Avrasya GMYO 1,76 1,15 -32,81 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 0,00 -32,81 Avrupa Yatırım Holding 6,02 1,35 0,33 Aydem Enerji 6,80 3,50 Ayen Enerji 6,20 -0,48 14,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,90 1,53 76,42 Aygaz 21,90 0,09 54,37 Bagfaş 26,84 5,25 34,20 Bak Ambalaj 19,16 6,50 -3,12 Balatacılar Balatacılık 8,00 2,56 -2,91 Bantaş Ambalaj 3,24 2,86 3,62 Banvit 71,75 2,43 37,98 Başkent Doğalgaz GMYO 11,95 5,57 Baştaş Başkent Çimento 8,70 -2,25 -49,91 Batı Çimento 13,56 -0,80 187,90 Batısöke Çimento 2,36 -0,42 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,16 1,56 -32,52 Bera Holding 11,27 2,83 -44,43 Berkosan Yalıtım 7,55 0,67 -15,36 Beşiktaş Futbol Yat. 5,60 2,75 38,61 Beyaz Filo 8,63 0,35 -14,38 Bilici Yatırım 15,56 5,14 181,20 Bim Mağazalar 69,00 1,40 -0,21 Biotrend Çevre ve Enerji 6,53 -0,43 Birko Mensucat 0,94 0,00 -15,32 Birleşim Mühendislik 9,42 1,29 Birlik Mensucat 2,00 -0,99 -42,20 Bizim Mağazaları 14,25 3,11 -4,84 BMS Çelik Hasır 8,94 3,83 Boğaziçi Beton Sanayi 4,66 3,33 Borusan Mannesmann 27,32 2,25 -1,73 Borusan Yat. Paz. 373,40 2,87 -17,80 Bosch Fren Sistemleri 944,00 4,77 -23,23 Bossa 29,46 1,03 65,04 Brisa 28,34 3,20 46,36 Burçelik 22,16 5,52 5,42 Burçelik Vana 21,32 2,40 -57,07 Bursa Çimento 4,55 1,11 -8,59 Carrefoursa 41,68 2,16 -41,95 Casa Emtia Petrol 115,00 0,88 8,49 Ceo Event Medya 10,15 1,91 57,85 Coca Cola İçecek 92,60 1,26 45,81 Cosmos Yat. Holding 9,43 0,21 17,00 Credıtwest Faktorıng 4,50 -0,44 -23,34 Çan2 Termik 11,55 2,39 Çelebi 187,00 4,76 2,45 Çelik Halat 7,73 -2,40 -15,03 Çemaş Döküm 1,21 0,00 -28,93 Çemtaş 16,69 0,91 6,23 Çimbeton 207,50 3,03 -30,02 Çimentaş 27,80 1,46 -23,12 Çimsa 32,52 3,77 82,70 Çuhadaroğlu Metal 9,41 2,84 23,70 Dagi Giyim 2,65 2,32 -22,20 Dagi Yatırım Holding 10,70 0,19 -17,05 Dardanel 2,76 4,55 -48,17 Datagate Bilgisayar 12,53 1,29 -22,22 Demısaş Döküm 9,35 5,06 44,39 Denge Holding 1,35 1,50 -55,55 Deniz GMYO 1,66 0,61 -9,88 Derimod 8,44 0,00 -13,35 Derlüks Yatırım Holding 4,68 2,41 -46,94 Desa Deri 8,76 0,11 -10,06 Despec Bilgisayar 9,25 2,66 -29,17 Deva Holding 29,08 4,23 20,87 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,00 0,82 2,09 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 -1,27 4,56 Ditaş Doğan 27,44 -9,97 110,98 DO-CO 999,00 -3,48 58,57 Doğan Burda 240,50 9,97 971,75 Doğan Holding 3,13 -3,40 4,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 0,90 -3,82 Doğu Aras Enerji 93,20 0,11 Doğusan 3,38 4,00 -6,91 Doğuş GMYO 11,35 3,56 38,92 Doğuş Otomotiv 45,06 1,58 73,82 Döktaş Dökümcülük 30,38 -1,81 -0,78 Duran Doğan Basım 21,06 9,92 100,76 Dyo Boya 9,78 0,62 -13,05 Eczacıbaşı İlaç 6,94 1,61 -3,64 Eczacıbaşı Yatırım 47,38 8,62 76,01 E-Data Teknoloji 11,38 -2,07 Edip Gayrimenkul 3,37 -1,75 1,51 Ege Endüstri 1.700,00 6,26 2,11 Ege Gübre 213,10 1,43 48,55 Ege Profil 32,68 2,45 -13,19 Ege Seramik 14,80 1,37 53,17 Egeplast 22,48 -0,09 -32,49 Ekiz Kimya 6,45 2,38 -9,54 Elite Naturel Organik Gıda 18,56 0,32 Emek Elektrik 2,82 0,00 -1,24 Eminiş Ambalaj 17,90 0,17 -51,41 Emlak Konut GMYO 2,22 2,30 4,98 Enerjisa Enerji 13,16 2,17 14,13 Enka İnşaat 14,50 1,68 105,91 Erbosan 126,40 -0,39 211,68 Ereğli Demir Çelik 23,00 -0,35 75,09 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 0,98 Ersu Gıda 4,74 -0,21 -4,05 Escar Turizm Taşımacılık 27,06 4,24 Escort Teknoloji 4,80 1,27 -26,94 Esenboğa Elektrik 28,18 0,86 48,11 Etiler Gıda 5,30 0,00 33,17 Euro Kapital Yat. Ort. 3,33 0,30 -12,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -0,59 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,63 -1,89 -18,27 Euro Yatırım Holding 1,73 -0,57 -39,08 Europap Tezol Kağıt 14,16 1,87 Fade Gıda 6,96 1,31 33,80 Fenerbahçe Futbol 31,60 1,48 6,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 1,32 -21,98 F-M İzmit Piston 117,60 3,98 -4,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,52 1,27 3,76 Ford Otosan 234,00 -1,47 94,84 Formet Metal ve Cam 1,23 1,65 -49,86 Frigo Pak Gıda 3,79 9,86 46,33 Galata Wind Enerji 5,21 4,83 Galatasaray Sportif 4,09 3,54 0,99 Garanti Bankası 11,83 2,25 16,54 Garanti Faktoring 12,50 1,13 12,31 Garanti Yat. Ort. 2,42 1,26 -24,75 Gedik Y. Men. Değ. 7,30 4,14 23,18 Gediz Ambalaj 18,05 -0,11 34,70 Gelecek Varlık Yönetimi 12,65 -0,08 Gen İlaç 13,28 2,00 Gentaş 3,55 2,31 -21,34 Gersan Elektrik 5,52 2,60 -10,10 Gimat Mağazacılık 2,16 -3,57 Girişim Elektrik Sanayi 23,40 -7,07 Global Men. Değ. 6,14 -2,38 2,16 Global Yat. Holding 2,26 4,63 -35,67 Good-Year 9,18 1,44 15,21 Göltaş Çimento 40,20 3,61 -2,06 Gözde Girişim 8,86 3,99 11,03 GSD Denizcilik 4,14 -3,72 70,01 GSD Holding 3,05 -3,48 21,51 Gübre Fabrik. 76,50 4,65 -11,10 Güler Yat. Holding 2,76 1,47 -20,29 Halk GMYO 2,66 1,92 -12,73 Hatay Tekstil 16,93 2,30 24,16 Hedef Girişim 2,71 1,12 7,34 Hedef Holding 3,55 0,00 Hektaş 10,72 9,95 100,66 HUB Girişim 9,38 1,19 -48,46 Hürriyet Gzt. 2,22 -1,77 5,71 ICBC Turkey Bank 6,00 3,09 -7,69 İdeal Finansal Teknolojiler 41,40 -2,36 207,58 İdealist GMYO 1,92 1,05 -19,09 İhlas Ev Aletleri 0,97 2,11 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,89 1,14 -28,80 İhlas Gazetecilik 0,76 1,33 -69,15 İhlas Haber Ajansı 5,76 4,54 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,72 1,41 -36,84 İndeks Bilgisayar 7,21 -1,64 55,19 Info Yatırım 5,27 2,13 12,84 İntema 43,44 6,26 8,87 Inveo Yatırım Holding 28,10 2,78 94,17 İpek Doğal Enerji 14,10 -0,49 7,80 İskenderun Demir Çelik 19,31 1,95 113,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor

Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!

Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi

İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum