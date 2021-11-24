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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.11.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,120,00-33,85
Acıpayam Selüloz17,274,041,42
Adel Kalemcilik24,462,43-26,74
Adese Gayrimenkul0,89-8,25-63,24
Afyon Çimento3,851,58-24,66
AGESA Hayat Emeklilik20,72-4,5220,92
Ak Enerji1,85-0,54-16,29
Akbank6,981,163,29
Akçansa17,895,3611,10
Akdeniz Yatırım Hold.1,881,62-21,77
Akfen GMYO5,587,31113,73
Akın Tekstil35,82-0,5612,78
Akiş GMYO1,801,69-35,54
Akmerkez GMYO40,302,23-34,11
Aksa25,50-0,3184,59
Aksa Enerji9,07-0,44143,82
Aksigorta7,98-1,12-3,96
Aksu Enerji20,801,96175,60
Alarko Carrıer306,303,48-15,40
Alarko GMYO26,88-0,886,12
Alarko Holding11,292,4532,49
Albaraka Türk2,081,967,22
Alcatel Lucent Teletaş26,544,32-10,52
Alkim Kağıt15,632,9620,75
Alkim Kimya18,923,0534,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,25-0,79-14,73
Altınyunus Çeşme54,908,719,89
Anadolu Efes25,263,9518,25
Anadolu Grubu Holding36,003,5737,80
Anadolu Hayat Emek.11,284,9340,38
Anadolu Isuzu22,861,4227,00
Anadolu Sigorta6,270,80-13,16
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,020,48

Anel Elektrik2,534,12-5,73
Arçelik43,14-1,1051,59
ARD Bilişim Teknolojileri51,402,806,91
Arena Bilgisayar11,26-0,533,28
Armada Bilgisayar56,10-1,0614,30
Arsan Tekstil5,322,7033,47
Arzum Ev Aletleri16,530,00-31,59
Aselsan21,008,8616,16
Ata GMYO3,600,84-34,66
Atakule GMYO2,711,1215,76
Atlantis Yatırım Holding6,940,5824,82
Atlas Yat. Ort.1,260,00-28,00
ATP Bilgisayar68,809,99

Avrasya GMYO1,761,15-32,81
Avrasya Petrol ve Tur.2,150,00-32,81
Avrupa Yatırım Holding6,021,350,33
Aydem Enerji6,803,50

Ayen Enerji6,20-0,4814,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,901,5376,42
Aygaz21,900,0954,37
Bagfaş26,845,2534,20
Bak Ambalaj19,166,50-3,12
Balatacılar Balatacılık8,002,56-2,91
Bantaş Ambalaj3,242,863,62
Banvit71,752,4337,98
Başkent Doğalgaz GMYO11,955,57

Baştaş Başkent Çimento8,70-2,25-49,91
Batı Çimento13,56-0,80187,90
Batısöke Çimento2,36-0,42-3,28
Bayrak Taban Sanayi7,161,56-32,52
Bera Holding11,272,83-44,43
Berkosan Yalıtım7,550,67-15,36
Beşiktaş Futbol Yat.5,602,7538,61
Beyaz Filo8,630,35-14,38
Bilici Yatırım15,565,14181,20
Bim Mağazalar69,001,40-0,21
Biotrend Çevre ve Enerji6,53-0,43

Birko Mensucat0,940,00-15,32
Birleşim Mühendislik9,421,29

Birlik Mensucat2,00-0,99-42,20
Bizim Mağazaları14,253,11-4,84
BMS Çelik Hasır8,943,83

Boğaziçi Beton Sanayi4,663,33

Borusan Mannesmann27,322,25-1,73
Borusan Yat. Paz.373,402,87-17,80
Bosch Fren Sistemleri944,004,77-23,23
Bossa29,461,0365,04
Brisa28,343,2046,36
Burçelik22,165,525,42
Burçelik Vana21,322,40-57,07
Bursa Çimento4,551,11-8,59
Carrefoursa41,682,16-41,95
Casa Emtia Petrol115,000,888,49
Ceo Event Medya10,151,9157,85
Coca Cola İçecek92,601,2645,81
Cosmos Yat. Holding9,430,2117,00
Credıtwest Faktorıng4,50-0,44-23,34
Çan2 Termik11,552,39

Çelebi187,004,762,45
Çelik Halat7,73-2,40-15,03
Çemaş Döküm1,210,00-28,93
Çemtaş16,690,916,23
Çimbeton207,503,03-30,02
Çimentaş27,801,46-23,12
Çimsa32,523,7782,70
Çuhadaroğlu Metal9,412,8423,70
Dagi Giyim2,652,32-22,20
Dagi Yatırım Holding10,700,19-17,05
Dardanel2,764,55-48,17
Datagate Bilgisayar12,531,29-22,22
Demısaş Döküm9,355,0644,39
Denge Holding1,351,50-55,55
Deniz GMYO1,660,61-9,88
Derimod8,440,00-13,35
Derlüks Yatırım Holding4,682,41-46,94
Desa Deri8,760,11-10,06
Despec Bilgisayar9,252,66-29,17
Deva Holding29,084,2320,87
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,000,822,09
Diriteks Diriliş Tekstil3,90-1,274,56
Ditaş Doğan27,44-9,97110,98
DO-CO999,00-3,4858,57
Doğan Burda240,509,97971,75
Doğan Holding3,13-3,404,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,240,90-3,82
Doğu Aras Enerji93,200,11

Doğusan3,384,00-6,91
Doğuş GMYO11,353,5638,92
Doğuş Otomotiv45,061,5873,82
Döktaş Dökümcülük30,38-1,81-0,78
Duran Doğan Basım21,069,92100,76
Dyo Boya9,780,62-13,05
Eczacıbaşı İlaç6,941,61-3,64
Eczacıbaşı Yatırım47,388,6276,01
E-Data Teknoloji11,38-2,07

Edip Gayrimenkul3,37-1,751,51
Ege Endüstri1.700,006,262,11
Ege Gübre213,101,4348,55
Ege Profil32,682,45-13,19
Ege Seramik14,801,3753,17
Egeplast22,48-0,09-32,49
Ekiz Kimya6,452,38-9,54
Elite Naturel Organik Gıda18,560,32

Emek Elektrik2,820,00-1,24
Eminiş Ambalaj17,900,17-51,41
Emlak Konut GMYO2,222,304,98
Enerjisa Enerji13,162,1714,13
Enka İnşaat14,501,68105,91
Erbosan126,40-0,39211,68
Ereğli Demir Çelik23,00-0,3575,09
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,100,98

Ersu Gıda4,74-0,21-4,05
Escar Turizm Taşımacılık27,064,24

Escort Teknoloji4,801,27-26,94
Esenboğa Elektrik28,180,8648,11
Etiler Gıda5,300,0033,17
Euro Kapital Yat. Ort.3,330,30-12,82
Euro Trend Yat. Ort.3,36-0,59-5,04
Euro Yat. Ort.3,63-1,89-18,27
Euro Yatırım Holding1,73-0,57-39,08
Europap Tezol Kağıt14,161,87

Fade Gıda6,961,3133,80
Fenerbahçe Futbol31,601,486,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,301,32-21,98
F-M İzmit Piston117,603,98-4,08
Fonet Bilgi Teknolojileri13,521,273,76
Ford Otosan234,00-1,4794,84
Formet Metal ve Cam1,231,65-49,86
Frigo Pak Gıda3,799,8646,33
Galata Wind Enerji5,214,83

Galatasaray Sportif4,093,540,99
Garanti Bankası11,832,2516,54
Garanti Faktoring12,501,1312,31
Garanti Yat. Ort.2,421,26-24,75
Gedik Y. Men. Değ.7,304,1423,18
Gediz Ambalaj18,05-0,1134,70
Gelecek Varlık Yönetimi12,65-0,08

Gen İlaç13,282,00

Gentaş3,552,31-21,34
Gersan Elektrik5,522,60-10,10
Gimat Mağazacılık2,16-3,57

Girişim Elektrik Sanayi23,40-7,07

Global Men. Değ.6,14-2,382,16
Global Yat. Holding2,264,63-35,67
Good-Year9,181,4415,21
Göltaş Çimento40,203,61-2,06
Gözde Girişim8,863,9911,03
GSD Denizcilik4,14-3,7270,01
GSD Holding3,05-3,4821,51
Gübre Fabrik.76,504,65-11,10
Güler Yat. Holding2,761,47-20,29
Halk GMYO2,661,92-12,73
Hatay Tekstil16,932,3024,16
Hedef Girişim2,711,127,34
Hedef Holding3,550,00

Hektaş10,729,95100,66
HUB Girişim9,381,19-48,46
Hürriyet Gzt.2,22-1,775,71
ICBC Turkey Bank6,003,09-7,69
İdeal Finansal Teknolojiler41,40-2,36207,58
İdealist GMYO1,921,05-19,09
İhlas Ev Aletleri0,972,11-47,94
İhlas Gayrimenkul0,891,14-28,80
İhlas Gazetecilik0,761,33-69,15
İhlas Haber Ajansı5,764,54

İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,721,41-36,84
İndeks Bilgisayar7,21-1,6455,19
Info Yatırım5,272,1312,84
İntema43,446,268,87
Inveo Yatırım Holding28,102,7894,17
İpek Doğal Enerji14,10-0,497,80
İskenderun Demir Çelik19,311,95113,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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