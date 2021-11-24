Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|0,00
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|17,27
|4,04
|1,42
|Adel Kalemcilik
|24,46
|2,43
|-26,74
|Adese Gayrimenkul
|0,89
|-8,25
|-63,24
|Afyon Çimento
|3,85
|1,58
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,72
|-4,52
|20,92
|Ak Enerji
|1,85
|-0,54
|-16,29
|Akbank
|6,98
|1,16
|3,29
|Akçansa
|17,89
|5,36
|11,10
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|1,62
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,58
|7,31
|113,73
|Akın Tekstil
|35,82
|-0,56
|12,78
|Akiş GMYO
|1,80
|1,69
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|40,30
|2,23
|-34,11
|Aksa
|25,50
|-0,31
|84,59
|Aksa Enerji
|9,07
|-0,44
|143,82
|Aksigorta
|7,98
|-1,12
|-3,96
|Aksu Enerji
|20,80
|1,96
|175,60
|Alarko Carrıer
|306,30
|3,48
|-15,40
|Alarko GMYO
|26,88
|-0,88
|6,12
|Alarko Holding
|11,29
|2,45
|32,49
|Albaraka Türk
|2,08
|1,96
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,54
|4,32
|-10,52
|Alkim Kağıt
|15,63
|2,96
|20,75
|Alkim Kimya
|18,92
|3,05
|34,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,25
|-0,79
|-14,73
|Altınyunus Çeşme
|54,90
|8,71
|9,89
|Anadolu Efes
|25,26
|3,95
|18,25
|Anadolu Grubu Holding
|36,00
|3,57
|37,80
|Anadolu Hayat Emek.
|11,28
|4,93
|40,38
|Anadolu Isuzu
|22,86
|1,42
|27,00
|Anadolu Sigorta
|6,27
|0,80
|-13,16
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,02
|0,48
|Anel Elektrik
|2,53
|4,12
|-5,73
|Arçelik
|43,14
|-1,10
|51,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,40
|2,80
|6,91
|Arena Bilgisayar
|11,26
|-0,53
|3,28
|Armada Bilgisayar
|56,10
|-1,06
|14,30
|Arsan Tekstil
|5,32
|2,70
|33,47
|Arzum Ev Aletleri
|16,53
|0,00
|-31,59
|Aselsan
|21,00
|8,86
|16,16
|Ata GMYO
|3,60
|0,84
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,71
|1,12
|15,76
|Atlantis Yatırım Holding
|6,94
|0,58
|24,82
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|68,80
|9,99
|Avrasya GMYO
|1,76
|1,15
|-32,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|0,00
|-32,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,02
|1,35
|0,33
|Aydem Enerji
|6,80
|3,50
|Ayen Enerji
|6,20
|-0,48
|14,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|1,53
|76,42
|Aygaz
|21,90
|0,09
|54,37
|Bagfaş
|26,84
|5,25
|34,20
|Bak Ambalaj
|19,16
|6,50
|-3,12
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|2,56
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|3,24
|2,86
|3,62
|Banvit
|71,75
|2,43
|37,98
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,95
|5,57
|Baştaş Başkent Çimento
|8,70
|-2,25
|-49,91
|Batı Çimento
|13,56
|-0,80
|187,90
|Batısöke Çimento
|2,36
|-0,42
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,16
|1,56
|-32,52
|Bera Holding
|11,27
|2,83
|-44,43
|Berkosan Yalıtım
|7,55
|0,67
|-15,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,60
|2,75
|38,61
|Beyaz Filo
|8,63
|0,35
|-14,38
|Bilici Yatırım
|15,56
|5,14
|181,20
|Bim Mağazalar
|69,00
|1,40
|-0,21
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,53
|-0,43
|Birko Mensucat
|0,94
|0,00
|-15,32
|Birleşim Mühendislik
|9,42
|1,29
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,99
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|14,25
|3,11
|-4,84
|BMS Çelik Hasır
|8,94
|3,83
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,66
|3,33
|Borusan Mannesmann
|27,32
|2,25
|-1,73
|Borusan Yat. Paz.
|373,40
|2,87
|-17,80
|Bosch Fren Sistemleri
|944,00
|4,77
|-23,23
|Bossa
|29,46
|1,03
|65,04
|Brisa
|28,34
|3,20
|46,36
|Burçelik
|22,16
|5,52
|5,42
|Burçelik Vana
|21,32
|2,40
|-57,07
|Bursa Çimento
|4,55
|1,11
|-8,59
|Carrefoursa
|41,68
|2,16
|-41,95
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|0,88
|8,49
|Ceo Event Medya
|10,15
|1,91
|57,85
|Coca Cola İçecek
|92,60
|1,26
|45,81
|Cosmos Yat. Holding
|9,43
|0,21
|17,00
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|-0,44
|-23,34
|Çan2 Termik
|11,55
|2,39
|Çelebi
|187,00
|4,76
|2,45
|Çelik Halat
|7,73
|-2,40
|-15,03
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,00
|-28,93
|Çemtaş
|16,69
|0,91
|6,23
|Çimbeton
|207,50
|3,03
|-30,02
|Çimentaş
|27,80
|1,46
|-23,12
|Çimsa
|32,52
|3,77
|82,70
|Çuhadaroğlu Metal
|9,41
|2,84
|23,70
|Dagi Giyim
|2,65
|2,32
|-22,20
|Dagi Yatırım Holding
|10,70
|0,19
|-17,05
|Dardanel
|2,76
|4,55
|-48,17
|Datagate Bilgisayar
|12,53
|1,29
|-22,22
|Demısaş Döküm
|9,35
|5,06
|44,39
|Denge Holding
|1,35
|1,50
|-55,55
|Deniz GMYO
|1,66
|0,61
|-9,88
|Derimod
|8,44
|0,00
|-13,35
|Derlüks Yatırım Holding
|4,68
|2,41
|-46,94
|Desa Deri
|8,76
|0,11
|-10,06
|Despec Bilgisayar
|9,25
|2,66
|-29,17
|Deva Holding
|29,08
|4,23
|20,87
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,00
|0,82
|2,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|-1,27
|4,56
|Ditaş Doğan
|27,44
|-9,97
|110,98
|DO-CO
|999,00
|-3,48
|58,57
|Doğan Burda
|240,50
|9,97
|971,75
|Doğan Holding
|3,13
|-3,40
|4,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|0,90
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|93,20
|0,11
|Doğusan
|3,38
|4,00
|-6,91
|Doğuş GMYO
|11,35
|3,56
|38,92
|Doğuş Otomotiv
|45,06
|1,58
|73,82
|Döktaş Dökümcülük
|30,38
|-1,81
|-0,78
|Duran Doğan Basım
|21,06
|9,92
|100,76
|Dyo Boya
|9,78
|0,62
|-13,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,94
|1,61
|-3,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,38
|8,62
|76,01
|E-Data Teknoloji
|11,38
|-2,07
|Edip Gayrimenkul
|3,37
|-1,75
|1,51
|Ege Endüstri
|1.700,00
|6,26
|2,11
|Ege Gübre
|213,10
|1,43
|48,55
|Ege Profil
|32,68
|2,45
|-13,19
|Ege Seramik
|14,80
|1,37
|53,17
|Egeplast
|22,48
|-0,09
|-32,49
|Ekiz Kimya
|6,45
|2,38
|-9,54
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,56
|0,32
|Emek Elektrik
|2,82
|0,00
|-1,24
|Eminiş Ambalaj
|17,90
|0,17
|-51,41
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|2,30
|4,98
|Enerjisa Enerji
|13,16
|2,17
|14,13
|Enka İnşaat
|14,50
|1,68
|105,91
|Erbosan
|126,40
|-0,39
|211,68
|Ereğli Demir Çelik
|23,00
|-0,35
|75,09
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|0,98
|Ersu Gıda
|4,74
|-0,21
|-4,05
|Escar Turizm Taşımacılık
|27,06
|4,24
|Escort Teknoloji
|4,80
|1,27
|-26,94
|Esenboğa Elektrik
|28,18
|0,86
|48,11
|Etiler Gıda
|5,30
|0,00
|33,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,33
|0,30
|-12,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|-0,59
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,63
|-1,89
|-18,27
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-0,57
|-39,08
|Europap Tezol Kağıt
|14,16
|1,87
|Fade Gıda
|6,96
|1,31
|33,80
|Fenerbahçe Futbol
|31,60
|1,48
|6,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|1,32
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|117,60
|3,98
|-4,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,52
|1,27
|3,76
|Ford Otosan
|234,00
|-1,47
|94,84
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|1,65
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|3,79
|9,86
|46,33
|Galata Wind Enerji
|5,21
|4,83
|Galatasaray Sportif
|4,09
|3,54
|0,99
|Garanti Bankası
|11,83
|2,25
|16,54
|Garanti Faktoring
|12,50
|1,13
|12,31
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|1,26
|-24,75
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,30
|4,14
|23,18
|Gediz Ambalaj
|18,05
|-0,11
|34,70
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,65
|-0,08
|Gen İlaç
|13,28
|2,00
|Gentaş
|3,55
|2,31
|-21,34
|Gersan Elektrik
|5,52
|2,60
|-10,10
|Gimat Mağazacılık
|2,16
|-3,57
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,40
|-7,07
|Global Men. Değ.
|6,14
|-2,38
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,26
|4,63
|-35,67
|Good-Year
|9,18
|1,44
|15,21
|Göltaş Çimento
|40,20
|3,61
|-2,06
|Gözde Girişim
|8,86
|3,99
|11,03
|GSD Denizcilik
|4,14
|-3,72
|70,01
|GSD Holding
|3,05
|-3,48
|21,51
|Gübre Fabrik.
|76,50
|4,65
|-11,10
|Güler Yat. Holding
|2,76
|1,47
|-20,29
|Halk GMYO
|2,66
|1,92
|-12,73
|Hatay Tekstil
|16,93
|2,30
|24,16
|Hedef Girişim
|2,71
|1,12
|7,34
|Hedef Holding
|3,55
|0,00
|Hektaş
|10,72
|9,95
|100,66
|HUB Girişim
|9,38
|1,19
|-48,46
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|-1,77
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|6,00
|3,09
|-7,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|41,40
|-2,36
|207,58
|İdealist GMYO
|1,92
|1,05
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|2,11
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|1,14
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|1,33
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|5,76
|4,54
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|1,41
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,21
|-1,64
|55,19
|Info Yatırım
|5,27
|2,13
|12,84
|İntema
|43,44
|6,26
|8,87
|Inveo Yatırım Holding
|28,10
|2,78
|94,17
|İpek Doğal Enerji
|14,10
|-0,49
|7,80
|İskenderun Demir Çelik
|19,31
|1,95
|113,70
(Sürecek)
Kaynak: AA
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