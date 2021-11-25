Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|0,00
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|17,08
|-1,10
|0,31
|Adel Kalemcilik
|24,66
|0,82
|-26,14
|Adese Gayrimenkul
|0,85
|-4,49
|-64,90
|Afyon Çimento
|3,83
|-0,52
|-25,05
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,90
|0,87
|21,97
|Ak Enerji
|1,88
|1,62
|-14,93
|Akbank
|6,84
|-2,01
|1,21
|Akçansa
|17,75
|-0,78
|10,23
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-1,60
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,14
|-7,89
|96,87
|Akın Tekstil
|36,52
|1,95
|14,99
|Akiş GMYO
|1,79
|-0,56
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|40,02
|-0,69
|-34,57
|Aksa
|25,94
|1,73
|87,77
|Aksa Enerji
|9,17
|1,10
|146,51
|Aksigorta
|8,03
|0,63
|-3,36
|Aksu Enerji
|21,04
|1,15
|178,78
|Alarko Carrıer
|312,50
|2,02
|-13,69
|Alarko GMYO
|27,38
|1,86
|8,09
|Alarko Holding
|11,57
|2,48
|35,77
|Albaraka Türk
|2,07
|-0,48
|6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,80
|0,98
|-9,64
|Alkim Kağıt
|15,43
|-1,28
|19,21
|Alkim Kimya
|18,90
|-0,11
|34,17
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,23
|-1,60
|-16,09
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|0,18
|10,09
|Anadolu Efes
|25,30
|0,16
|18,44
|Anadolu Grubu Holding
|36,74
|2,06
|40,63
|Anadolu Hayat Emek.
|11,56
|2,48
|43,86
|Anadolu Isuzu
|25,04
|9,54
|39,11
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,32
|-13,44
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,12
|0,48
|Anel Elektrik
|2,53
|0,00
|-5,73
|Arçelik
|44,08
|2,18
|54,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,20
|7,39
|14,81
|Arena Bilgisayar
|11,38
|1,07
|4,38
|Armada Bilgisayar
|57,50
|2,50
|17,16
|Arsan Tekstil
|5,13
|-3,57
|28,70
|Arzum Ev Aletleri
|16,69
|0,97
|-30,93
|Aselsan
|21,28
|1,33
|17,71
|Ata GMYO
|3,60
|0,00
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,73
|0,74
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|6,95
|0,14
|25,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|65,35
|-5,01
|Avrasya GMYO
|1,77
|0,57
|-32,43
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|0,47
|-32,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,35
|5,48
|5,83
|Aydem Enerji
|6,68
|-1,76
|Ayen Enerji
|6,53
|5,32
|20,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,50
|3,02
|81,74
|Aygaz
|21,76
|-0,64
|53,39
|Bagfaş
|27,02
|0,67
|35,10
|Bak Ambalaj
|19,80
|3,34
|0,12
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|10,00
|6,80
|Bantaş Ambalaj
|3,23
|-0,31
|3,30
|Banvit
|71,60
|-0,21
|37,69
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,77
|-1,51
|Baştaş Başkent Çimento
|8,82
|1,38
|-49,22
|Batı Çimento
|14,20
|4,72
|201,49
|Batısöke Çimento
|2,36
|0,00
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-0,56
|-32,89
|Bera Holding
|11,15
|-1,06
|-45,02
|Berkosan Yalıtım
|8,29
|9,80
|-7,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,67
|1,25
|40,35
|Beyaz Filo
|8,63
|0,00
|-14,38
|Bilici Yatırım
|15,45
|-0,71
|179,22
|Bim Mağazalar
|68,95
|-0,07
|-0,28
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,40
|-1,99
|Birko Mensucat
|0,95
|1,06
|-14,41
|Birleşim Mühendislik
|9,49
|0,74
|Birlik Mensucat
|2,03
|1,50
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|14,20
|-0,35
|-5,17
|BMS Çelik Hasır
|8,77
|-1,90
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,53
|-2,79
|Borusan Mannesmann
|27,90
|2,12
|0,36
|Borusan Yat. Paz.
|393,00
|5,25
|-13,49
|Bosch Fren Sistemleri
|934,00
|-1,06
|-24,05
|Bossa
|32,40
|9,98
|81,51
|Brisa
|28,66
|1,13
|48,01
|Burçelik
|22,18
|0,09
|5,52
|Burçelik Vana
|21,44
|0,56
|-56,83
|Bursa Çimento
|4,48
|-1,54
|-10,00
|Carrefoursa
|41,12
|-1,34
|-42,73
|Casa Emtia Petrol
|117,60
|2,26
|10,94
|Ceo Event Medya
|10,37
|2,17
|61,28
|Coca Cola İçecek
|92,35
|-0,27
|45,41
|Cosmos Yat. Holding
|9,81
|4,03
|21,71
|Credıtwest Faktorıng
|4,46
|-0,89
|-24,02
|Çan2 Termik
|11,51
|-0,35
|Çelebi
|182,10
|-2,62
|-0,23
|Çelik Halat
|7,65
|-1,03
|-15,91
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|16,70
|0,06
|6,29
|Çimbeton
|206,20
|-0,63
|-30,46
|Çimentaş
|28,00
|0,72
|-22,57
|Çimsa
|32,44
|-0,25
|82,25
|Çuhadaroğlu Metal
|9,51
|1,06
|25,01
|Dagi Giyim
|2,65
|0,00
|-22,20
|Dagi Yatırım Holding
|10,59
|-1,03
|-17,91
|Dardanel
|2,78
|0,72
|-47,79
|Datagate Bilgisayar
|12,67
|1,12
|-21,35
|Demısaş Döküm
|9,31
|-0,43
|43,77
|Denge Holding
|1,33
|-1,48
|-56,21
|Deniz GMYO
|1,65
|-0,60
|-10,43
|Derimod
|8,53
|1,07
|-12,42
|Derlüks Yatırım Holding
|4,65
|-0,64
|-47,28
|Desa Deri
|8,63
|-1,48
|-11,40
|Despec Bilgisayar
|9,54
|3,14
|-26,95
|Deva Holding
|28,84
|-0,83
|19,88
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,23
|2,09
|4,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,10
|5,13
|9,92
|Ditaş Doğan
|25,06
|-8,67
|92,68
|DO-CO
|1.022,80
|2,38
|62,35
|Doğan Burda
|264,50
|9,98
|1078,70
|Doğan Holding
|3,12
|-0,32
|4,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|0,45
|-3,39
|Doğu Aras Enerji
|91,80
|-1,50
|Doğusan
|3,43
|1,48
|-5,54
|Doğuş GMYO
|11,02
|-2,91
|34,88
|Doğuş Otomotiv
|44,84
|-0,49
|72,97
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|5,33
|4,51
|Duran Doğan Basım
|23,16
|9,97
|120,78
|Dyo Boya
|10,05
|2,76
|-10,64
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|0,86
|-2,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,50
|0,25
|76,45
|E-Data Teknoloji
|11,53
|1,32
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-0,59
|0,90
|Ege Endüstri
|1.669,40
|-1,80
|0,27
|Ege Gübre
|215,00
|0,89
|49,87
|Ege Profil
|32,08
|-1,84
|-14,79
|Ege Seramik
|14,56
|-1,62
|50,69
|Egeplast
|22,22
|-1,16
|-33,27
|Ekiz Kimya
|7,09
|9,92
|-0,56
|Elite Naturel Organik Gıda
|20,40
|9,91
|Emek Elektrik
|2,83
|0,35
|-0,89
|Eminiş Ambalaj
|19,69
|10,00
|-46,55
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|-0,45
|4,51
|Enerjisa Enerji
|13,07
|-0,68
|13,35
|Enka İnşaat
|15,34
|5,79
|117,84
|Erbosan
|125,50
|-0,71
|209,46
|Ereğli Demir Çelik
|23,16
|0,70
|76,30
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,08
|-0,65
|Ersu Gıda
|4,81
|1,48
|-2,63
|Escar Turizm Taşımacılık
|28,00
|3,47
|Escort Teknoloji
|4,91
|2,29
|-25,27
|Esenboğa Elektrik
|29,14
|3,41
|53,16
|Etiler Gıda
|5,40
|1,89
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,54
|6,31
|-7,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,36
|0,00
|-5,04
|Euro Yat. Ort.
|3,61
|-0,55
|-18,72
|Euro Yatırım Holding
|1,74
|0,58
|-38,73
|Europap Tezol Kağıt
|14,04
|-0,85
|Fade Gıda
|7,08
|1,72
|36,11
|Fenerbahçe Futbol
|32,24
|2,03
|9,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|1,74
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|116,90
|-0,60
|-4,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,70
|1,33
|5,14
|Ford Otosan
|243,40
|4,02
|102,67
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-1,63
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|4,16
|9,76
|60,61
|Galata Wind Enerji
|5,08
|-2,50
|Galatasaray Sportif
|4,09
|0,00
|0,99
|Garanti Bankası
|11,74
|-0,76
|15,65
|Garanti Faktoring
|12,44
|-0,48
|11,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|1,65
|-23,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,65
|4,79
|29,09
|Gediz Ambalaj
|18,10
|0,28
|35,07
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,76
|0,87
|Gen İlaç
|14,08
|6,02
|Gentaş
|3,52
|-0,85
|-22,01
|Gersan Elektrik
|5,47
|-0,91
|-10,91
|Gimat Mağazacılık
|2,13
|-1,39
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,00
|-1,71
|Global Men. Değ.
|6,40
|4,23
|6,49
|Global Yat. Holding
|2,24
|-0,88
|-36,24
|Good-Year
|9,22
|0,44
|15,71
|Göltaş Çimento
|40,10
|-0,25
|-2,30
|Gözde Girişim
|9,45
|6,66
|18,42
|GSD Denizcilik
|3,98
|-3,86
|63,44
|GSD Holding
|3,12
|2,30
|24,30
|Gübre Fabrik.
|76,10
|-0,52
|-11,56
|Güler Yat. Holding
|2,81
|1,81
|-18,85
|Halk GMYO
|2,69
|1,13
|-11,74
|Hatay Tekstil
|17,15
|1,30
|25,77
|Hedef Girişim
|2,69
|-0,74
|6,54
|Hedef Holding
|3,52
|-0,85
|Hektaş
|11,13
|3,82
|108,34
|HUB Girişim
|9,70
|3,41
|-46,70
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,01
|0,17
|-7,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|37,26
|-10,00
|176,82
|İdealist GMYO
|1,91
|-0,52
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|0,00
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-28,00
|İhlas Gazetecilik
|0,75
|-1,32
|-69,56
|İhlas Haber Ajansı
|6,33
|9,90
|İhlas Holding
|0,59
|3,51
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|0,00
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,24
|0,42
|55,83
|Info Yatırım
|5,48
|3,98
|17,33
|İntema
|43,94
|1,15
|10,13
|Inveo Yatırım Holding
|29,20
|3,91
|101,77
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|-1,06
|6,65
|İskenderun Demir Çelik
|19,20
|-0,57
|112,48
(Sürecek)
Kaynak: AA
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