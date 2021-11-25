Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 0,00 -33,85 Acıpayam Selüloz 17,08 -1,10 0,31 Adel Kalemcilik 24,66 0,82 -26,14 Adese Gayrimenkul 0,85 -4,49 -64,90 Afyon Çimento 3,83 -0,52 -25,05 AGESA Hayat Emeklilik 20,90 0,87 21,97 Ak Enerji 1,88 1,62 -14,93 Akbank 6,84 -2,01 1,21 Akçansa 17,75 -0,78 10,23 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -1,60 -23,02 Akfen GMYO 5,14 -7,89 96,87 Akın Tekstil 36,52 1,95 14,99 Akiş GMYO 1,79 -0,56 -35,89 Akmerkez GMYO 40,02 -0,69 -34,57 Aksa 25,94 1,73 87,77 Aksa Enerji 9,17 1,10 146,51 Aksigorta 8,03 0,63 -3,36 Aksu Enerji 21,04 1,15 178,78 Alarko Carrıer 312,50 2,02 -13,69 Alarko GMYO 27,38 1,86 8,09 Alarko Holding 11,57 2,48 35,77 Albaraka Türk 2,07 -0,48 6,70 Alcatel Lucent Teletaş 26,80 0,98 -9,64 Alkim Kağıt 15,43 -1,28 19,21 Alkim Kimya 18,90 -0,11 34,17 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,23 -1,60 -16,09 Altınyunus Çeşme 55,00 0,18 10,09 Anadolu Efes 25,30 0,16 18,44 Anadolu Grubu Holding 36,74 2,06 40,63 Anadolu Hayat Emek. 11,56 2,48 43,86 Anadolu Isuzu 25,04 9,54 39,11 Anadolu Sigorta 6,25 -0,32 -13,44 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,12 0,48 Anel Elektrik 2,53 0,00 -5,73 Arçelik 44,08 2,18 54,89 ARD Bilişim Teknolojileri 55,20 7,39 14,81 Arena Bilgisayar 11,38 1,07 4,38 Armada Bilgisayar 57,50 2,50 17,16 Arsan Tekstil 5,13 -3,57 28,70 Arzum Ev Aletleri 16,69 0,97 -30,93 Aselsan 21,28 1,33 17,71 Ata GMYO 3,60 0,00 -34,66 Atakule GMYO 2,73 0,74 16,61 Atlantis Yatırım Holding 6,95 0,14 25,00 Atlas Yat. Ort. 1,25 -0,79 -28,57 ATP Bilgisayar 65,35 -5,01 Avrasya GMYO 1,77 0,57 -32,43 Avrasya Petrol ve Tur. 2,16 0,47 -32,50 Avrupa Yatırım Holding 6,35 5,48 5,83 Aydem Enerji 6,68 -1,76 Ayen Enerji 6,53 5,32 20,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,50 3,02 81,74 Aygaz 21,76 -0,64 53,39 Bagfaş 27,02 0,67 35,10 Bak Ambalaj 19,80 3,34 0,12 Balatacılar Balatacılık 8,80 10,00 6,80 Bantaş Ambalaj 3,23 -0,31 3,30 Banvit 71,60 -0,21 37,69 Başkent Doğalgaz GMYO 11,77 -1,51 Baştaş Başkent Çimento 8,82 1,38 -49,22 Batı Çimento 14,20 4,72 201,49 Batısöke Çimento 2,36 0,00 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,12 -0,56 -32,89 Bera Holding 11,15 -1,06 -45,02 Berkosan Yalıtım 8,29 9,80 -7,06 Beşiktaş Futbol Yat. 5,67 1,25 40,35 Beyaz Filo 8,63 0,00 -14,38 Bilici Yatırım 15,45 -0,71 179,22 Bim Mağazalar 68,95 -0,07 -0,28 Biotrend Çevre ve Enerji 6,40 -1,99 Birko Mensucat 0,95 1,06 -14,41 Birleşim Mühendislik 9,49 0,74 Birlik Mensucat 2,03 1,50 -41,33 Bizim Mağazaları 14,20 -0,35 -5,17 BMS Çelik Hasır 8,77 -1,90 Boğaziçi Beton Sanayi 4,53 -2,79 Borusan Mannesmann 27,90 2,12 0,36 Borusan Yat. Paz. 393,00 5,25 -13,49 Bosch Fren Sistemleri 934,00 -1,06 -24,05 Bossa 32,40 9,98 81,51 Brisa 28,66 1,13 48,01 Burçelik 22,18 0,09 5,52 Burçelik Vana 21,44 0,56 -56,83 Bursa Çimento 4,48 -1,54 -10,00 Carrefoursa 41,12 -1,34 -42,73 Casa Emtia Petrol 117,60 2,26 10,94 Ceo Event Medya 10,37 2,17 61,28 Coca Cola İçecek 92,35 -0,27 45,41 Cosmos Yat. Holding 9,81 4,03 21,71 Credıtwest Faktorıng 4,46 -0,89 -24,02 Çan2 Termik 11,51 -0,35 Çelebi 182,10 -2,62 -0,23 Çelik Halat 7,65 -1,03 -15,91 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 16,70 0,06 6,29 Çimbeton 206,20 -0,63 -30,46 Çimentaş 28,00 0,72 -22,57 Çimsa 32,44 -0,25 82,25 Çuhadaroğlu Metal 9,51 1,06 25,01 Dagi Giyim 2,65 0,00 -22,20 Dagi Yatırım Holding 10,59 -1,03 -17,91 Dardanel 2,78 0,72 -47,79 Datagate Bilgisayar 12,67 1,12 -21,35 Demısaş Döküm 9,31 -0,43 43,77 Denge Holding 1,33 -1,48 -56,21 Deniz GMYO 1,65 -0,60 -10,43 Derimod 8,53 1,07 -12,42 Derlüks Yatırım Holding 4,65 -0,64 -47,28 Desa Deri 8,63 -1,48 -11,40 Despec Bilgisayar 9,54 3,14 -26,95 Deva Holding 28,84 -0,83 19,88 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,23 2,09 4,22 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 5,13 9,92 Ditaş Doğan 25,06 -8,67 92,68 DO-CO 1.022,80 2,38 62,35 Doğan Burda 264,50 9,98 1078,70 Doğan Holding 3,12 -0,32 4,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 0,45 -3,39 Doğu Aras Enerji 91,80 -1,50 Doğusan 3,43 1,48 -5,54 Doğuş GMYO 11,02 -2,91 34,88 Doğuş Otomotiv 44,84 -0,49 72,97 Döktaş Dökümcülük 32,00 5,33 4,51 Duran Doğan Basım 23,16 9,97 120,78 Dyo Boya 10,05 2,76 -10,64 Eczacıbaşı İlaç 7,00 0,86 -2,80 Eczacıbaşı Yatırım 47,50 0,25 76,45 E-Data Teknoloji 11,53 1,32 Edip Gayrimenkul 3,35 -0,59 0,90 Ege Endüstri 1.669,40 -1,80 0,27 Ege Gübre 215,00 0,89 49,87 Ege Profil 32,08 -1,84 -14,79 Ege Seramik 14,56 -1,62 50,69 Egeplast 22,22 -1,16 -33,27 Ekiz Kimya 7,09 9,92 -0,56 Elite Naturel Organik Gıda 20,40 9,91 Emek Elektrik 2,83 0,35 -0,89 Eminiş Ambalaj 19,69 10,00 -46,55 Emlak Konut GMYO 2,21 -0,45 4,51 Enerjisa Enerji 13,07 -0,68 13,35 Enka İnşaat 15,34 5,79 117,84 Erbosan 125,50 -0,71 209,46 Ereğli Demir Çelik 23,16 0,70 76,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,08 -0,65 Ersu Gıda 4,81 1,48 -2,63 Escar Turizm Taşımacılık 28,00 3,47 Escort Teknoloji 4,91 2,29 -25,27 Esenboğa Elektrik 29,14 3,41 53,16 Etiler Gıda 5,40 1,89 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 3,54 6,31 -7,32 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 0,00 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,61 -0,55 -18,72 Euro Yatırım Holding 1,74 0,58 -38,73 Europap Tezol Kağıt 14,04 -0,85 Fade Gıda 7,08 1,72 36,11 Fenerbahçe Futbol 32,24 2,03 9,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 1,74 -20,62 F-M İzmit Piston 116,90 -0,60 -4,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,70 1,33 5,14 Ford Otosan 243,40 4,02 102,67 Formet Metal ve Cam 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 4,16 9,76 60,61 Galata Wind Enerji 5,08 -2,50 Galatasaray Sportif 4,09 0,00 0,99 Garanti Bankası 11,74 -0,76 15,65 Garanti Faktoring 12,44 -0,48 11,77 Garanti Yat. Ort. 2,46 1,65 -23,50 Gedik Y. Men. Değ. 7,65 4,79 29,09 Gediz Ambalaj 18,10 0,28 35,07 Gelecek Varlık Yönetimi 12,76 0,87 Gen İlaç 14,08 6,02 Gentaş 3,52 -0,85 -22,01 Gersan Elektrik 5,47 -0,91 -10,91 Gimat Mağazacılık 2,13 -1,39 Girişim Elektrik Sanayi 23,00 -1,71 Global Men. Değ. 6,40 4,23 6,49 Global Yat. Holding 2,24 -0,88 -36,24 Good-Year 9,22 0,44 15,71 Göltaş Çimento 40,10 -0,25 -2,30 Gözde Girişim 9,45 6,66 18,42 GSD Denizcilik 3,98 -3,86 63,44 GSD Holding 3,12 2,30 24,30 Gübre Fabrik. 76,10 -0,52 -11,56 Güler Yat. Holding 2,81 1,81 -18,85 Halk GMYO 2,69 1,13 -11,74 Hatay Tekstil 17,15 1,30 25,77 Hedef Girişim 2,69 -0,74 6,54 Hedef Holding 3,52 -0,85 Hektaş 11,13 3,82 108,34 HUB Girişim 9,70 3,41 -46,70 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 6,01 0,17 -7,54 İdeal Finansal Teknolojiler 37,26 -10,00 176,82 İdealist GMYO 1,91 -0,52 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,97 0,00 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,90 1,12 -28,00 İhlas Gazetecilik 0,75 -1,32 -69,56 İhlas Haber Ajansı 6,33 9,90 İhlas Holding 0,59 3,51 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,72 0,00 -36,84 İndeks Bilgisayar 7,24 0,42 55,83 Info Yatırım 5,48 3,98 17,33 İntema 43,94 1,15 10,13 Inveo Yatırım Holding 29,20 3,91 101,77 İpek Doğal Enerji 13,95 -1,06 6,65 İskenderun Demir Çelik 19,20 -0,57 112,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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