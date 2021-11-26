Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,13 0,20 -33,72 Acıpayam Selüloz 17,20 0,70 1,01 Adel Kalemcilik 25,24 2,35 -24,41 Adese Gayrimenkul 0,78 -8,24 -67,79 Afyon Çimento 3,71 -3,13 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 19,93 -4,64 16,31 Ak Enerji 1,88 0,00 -14,93 Akbank 6,61 -3,36 -2,19 Akçansa 17,98 1,30 11,66 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 -3,24 -25,51 Akfen GMYO 5,22 1,56 99,94 Akın Tekstil 35,82 -1,92 12,78 Akiş GMYO 1,76 -1,68 -36,97 Akmerkez GMYO 39,64 -0,95 -35,19 Aksa 26,04 0,39 88,50 Aksa Enerji 9,08 -0,98 144,09 Aksigorta 7,72 -3,86 -7,09 Aksu Enerji 21,06 0,10 179,04 Alarko Carrıer 305,50 -2,24 -15,63 Alarko GMYO 26,94 -1,61 6,35 Alarko Holding 11,10 -4,06 30,26 Albaraka Türk 1,95 -5,80 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 26,98 0,67 -9,04 Alkim Kağıt 15,37 -0,39 18,75 Alkim Kimya 18,19 -3,76 29,13 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,20 -2,44 -18,14 Altınyunus Çeşme 52,80 -4,00 5,68 Anadolu Efes 24,26 -4,11 13,57 Anadolu Grubu Holding 36,98 0,65 41,55 Anadolu Hayat Emek. 11,34 -1,90 41,12 Anadolu Isuzu 25,16 0,48 39,78 Anadolu Sigorta 6,24 -0,16 -13,58 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,22 9,94 Anel Elektrik 2,55 0,79 -4,98 Arçelik 42,84 -2,81 50,53 ARD Bilişim Teknolojileri 55,00 -0,36 14,39 Arena Bilgisayar 11,00 -3,34 0,90 Armada Bilgisayar 63,25 10,00 28,87 Arsan Tekstil 5,06 -1,36 26,95 Arzum Ev Aletleri 16,51 -1,08 -31,68 Aselsan 20,68 -2,82 14,39 Ata GMYO 3,58 -0,56 -35,03 Atakule GMYO 2,68 -1,83 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,98 0,43 25,54 Atlas Yat. Ort. 1,26 0,80 -28,00 ATP Bilgisayar 66,80 2,22 Avrasya GMYO 1,74 -1,69 -33,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -1,39 -33,44 Avrupa Yatırım Holding 6,34 -0,16 5,67 Aydem Enerji 6,60 -1,20 Ayen Enerji 6,30 -3,52 16,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,40 -0,49 80,86 Aygaz 20,82 -4,32 46,76 Bagfaş 10,63 9,89 48,46 Bak Ambalaj 19,27 -2,68 -2,56 Balatacılar Balatacılık 9,68 10,00 17,48 Bantaş Ambalaj 3,28 1,55 4,90 Banvit 71,85 0,35 38,17 Başkent Doğalgaz GMYO 11,60 -1,44 Baştaş Başkent Çimento 9,02 2,27 -48,07 Batı Çimento 13,71 -3,45 191,08 Batısöke Çimento 2,35 -0,42 -3,69 Bayrak Taban Sanayi 7,08 -0,56 -33,27 Bera Holding 10,70 -4,04 -47,24 Berkosan Yalıtım 8,75 5,55 -1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 5,76 1,59 42,57 Beyaz Filo 8,52 -1,27 -15,47 Bilici Yatırım 15,72 1,75 184,10 Bim Mağazalar 69,10 0,22 -0,07 Biotrend Çevre ve Enerji 6,16 -3,75 Birko Mensucat 0,99 4,21 -10,81 Birleşim Mühendislik 9,33 -1,69 Birlik Mensucat 2,02 -0,49 -41,62 Bizim Mağazaları 14,26 0,42 -4,77 BMS Çelik Hasır 8,94 1,94 Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 0,66 Borusan Mannesmann 26,98 -3,30 -2,95 Borusan Yat. Paz. 378,70 -3,64 -16,64 Bosch Fren Sistemleri 926,90 -0,76 -24,62 Bossa 29,80 -8,02 66,95 Brisa 28,96 1,05 49,56 Burçelik 23,18 4,51 10,28 Burçelik Vana 21,60 0,75 -56,50 Bursa Çimento 4,31 -3,79 -13,41 Carrefoursa 41,68 1,36 -41,95 Casa Emtia Petrol 111,00 -5,61 4,72 Ceo Event Medya 10,69 3,09 66,25 Coca Cola İçecek 90,70 -1,79 42,82 Cosmos Yat. Holding 9,56 -2,55 18,61 Credıtwest Faktorıng 4,44 -0,45 -24,36 Çan2 Termik 11,63 1,04 Çelebi 173,30 -4,83 -5,05 Çelik Halat 7,23 -5,49 -20,53 Çemaş Döküm 1,19 -2,46 -30,11 Çemtaş 16,25 -2,69 3,43 Çimbeton 204,00 -1,07 -31,20 Çimentaş 27,20 -2,86 -24,78 Çimsa 31,46 -3,02 76,74 Çuhadaroğlu Metal 9,39 -1,26 23,43 Dagi Giyim 2,61 -1,51 -23,38 Dagi Yatırım Holding 10,34 -2,36 -19,84 Dardanel 2,80 0,72 -47,42 Datagate Bilgisayar 12,55 -0,95 -22,10 Demısaş Döküm 9,35 0,43 44,39 Denge Holding 1,31 -1,50 -56,87 Deniz GMYO 1,63 -1,21 -11,51 Derimod 8,42 -1,29 -13,55 Derlüks Yatırım Holding 4,54 -2,37 -48,53 Desa Deri 8,45 -2,09 -13,24 Despec Bilgisayar 9,40 -1,47 -28,02 Deva Holding 29,86 3,54 24,11 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 -2,32 1,81 Diriteks Diriliş Tekstil 4,05 -1,22 8,58 Ditaş Doğan 24,16 -3,59 85,76 DO-CO 981,30 -4,06 55,76 Doğan Burda 290,90 9,98 1196,35 Doğan Holding 3,04 -2,56 1,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 0,00 -3,39 Doğu Aras Enerji 89,50 -2,51 Doğusan 3,35 -2,33 -7,74 Doğuş GMYO 10,53 -4,45 28,89 Doğuş Otomotiv 44,00 -1,87 69,73 Döktaş Dökümcülük 31,52 -1,50 2,94 Duran Doğan Basım 20,86 -9,93 98,86 Dyo Boya 9,80 -2,49 -12,87 Eczacıbaşı İlaç 7,00 0,00 -2,80 Eczacıbaşı Yatırım 47,58 0,17 76,75 E-Data Teknoloji 11,52 -0,09 Edip Gayrimenkul 3,55 5,97 6,93 Ege Endüstri 1.704,00 2,07 2,35 Ege Gübre 223,90 4,14 56,08 Ege Profil 31,20 -2,74 -17,12 Ege Seramik 14,29 -1,85 47,89 Egeplast 22,18 -0,18 -33,39 Ekiz Kimya 7,58 6,91 6,31 Elite Naturel Organik Gıda 22,12 8,43 Emek Elektrik 2,75 -2,83 -3,69 Eminiş Ambalaj 20,78 5,54 -43,59 Emlak Konut GMYO 2,22 0,45 4,98 Enerjisa Enerji 12,82 -1,91 11,18 Enka İnşaat 15,41 0,46 118,84 Erbosan 121,50 -3,19 199,59 Ereğli Demir Çelik 22,48 -2,94 71,13 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,10 0,65 Ersu Gıda 4,86 1,04 -1,62 Escar Turizm Taşımacılık 28,60 2,14 Escort Teknoloji 5,34 8,76 -18,72 Esenboğa Elektrik 28,94 -0,69 52,11 Etiler Gıda 5,45 0,93 36,93 Euro Kapital Yat. Ort. 3,48 -1,69 -8,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,30 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,61 0,00 -18,72 Euro Yatırım Holding 1,71 -1,72 -39,79 Europap Tezol Kağıt 14,03 -0,07 Fade Gıda 7,33 3,53 40,92 Fenerbahçe Futbol 33,40 3,60 12,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,26 -3,42 -23,34 F-M İzmit Piston 118,00 0,94 -3,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,85 1,09 6,29 Ford Otosan 239,00 -1,81 99,01 Formet Metal ve Cam 1,19 -1,65 -51,49 Frigo Pak Gıda 4,15 -0,24 60,23 Galata Wind Enerji 4,89 -3,74 Galatasaray Sportif 4,07 -0,49 0,49 Garanti Bankası 11,44 -2,56 12,70 Garanti Faktoring 12,32 -0,96 10,69 Garanti Yat. Ort. 2,48 0,81 -22,88 Gedik Y. Men. Değ. 7,30 -4,58 23,18 Gediz Ambalaj 17,84 -1,44 33,13 Gelecek Varlık Yönetimi 12,66 -0,78 Gen İlaç 14,44 2,56 Gentaş 3,39 -3,69 -24,89 Gersan Elektrik 5,37 -1,83 -12,54 Gimat Mağazacılık 2,13 0,00 Girişim Elektrik Sanayi 22,36 -2,78 Global Men. Değ. 6,14 -4,06 2,16 Global Yat. Holding 2,06 -8,04 -41,36 Good-Year 9,14 -0,87 14,71 Göltaş Çimento 38,84 -3,14 -5,37 Gözde Girişim 8,90 -5,82 11,53 GSD Denizcilik 3,91 -1,76 60,56 GSD Holding 3,06 -1,92 21,91 Gübre Fabrik. 76,75 0,85 -10,81 Güler Yat. Holding 3,09 9,96 -10,76 Halk GMYO 2,59 -3,72 -15,02 Hatay Tekstil 16,75 -2,33 22,84 Hedef Girişim 2,64 -1,86 4,56 Hedef Holding 3,45 -1,99 Hektaş 11,45 2,88 114,33 HUB Girişim 9,43 -2,78 -48,19 Hürriyet Gzt. 2,12 -4,07 0,95 ICBC Turkey Bank 5,81 -3,33 -10,62 İdeal Finansal Teknolojiler 33,54 -9,98 149,18 İdealist GMYO 1,91 0,00 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,96 -1,03 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 -4,44 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,72 -4,00 -70,77 İhlas Haber Ajansı 5,95 -6,00 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 -2,78 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,23 -0,14 55,62 Info Yatırım 5,43 -0,91 16,26 İntema 45,88 4,42 14,99 Inveo Yatırım Holding 28,36 -2,88 95,96 İpek Doğal Enerji 13,81 -1,00 5,58 İskenderun Demir Çelik 19,47 1,41 115,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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